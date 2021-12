Brooklyn v NBA vyhrál v Dallasu, Lakers zdolali tradičního rivala Boston

Dallas - Basketbalisté Brooklynu v NBA vyhráli v Dallasu těsně 102:99, ačkoli prohrávali až o 17 bodů a do vedení se poprvé dostali až uprostřed závěrečné čtvrtiny. Soupeři tak připravili pátou domácí porážku v řadě. Nejlepším střelcem byl s 24 body a sedmi doskoky Kevin Durant, domácím nestačilo ani 28 bodů a devět asistencí Luky Dončiče. Souboj tradičních rivalů mezi Los Angeles Lakers a Bostonem zvládli lépe domácí, uspěli 117:102.

Nets otočili zápas až v závěru. Nejvyšší vedení o tři body získali po koši Jamese Hardena 1:23 minuty před koncem. Nakonec se dostali na úspěšnost střelby 51 procent a s bilancí 17-7 se vrátili do čela Východní konference. „Všichni jsme v této lize dostatečně dlouho na to, abychom poznali, kdy nastal čas vítězit. I během utkání jsme měli dobré pozice, jen jsme se nemohli trefit. Zkoušeli jsme to proto dál a dál a víme, že to je něco, co je naší doménou,“ řekl Harden, jenž k 23 bodům přidal 12 asistencí a devět doskoků.

Naopak Mavericks, jimž se do sestavy vedle Dončiče vrátil i Kristaps Porzingis a nastřádal 17 bodů a 12 doskoků, postihla v závěru krize. Posledních 3:51 minuty neproměnili koš ze hry. S bilancí 11-12 se po třetí ztrátě v řadě propadli na sedmou příčku na západě. „Měli jsme na konci spoustu otevřených střel, ale nepadly nám. S klaksonem mohl ze skvělé pozice srovnat Tim Hardaway, ale zkrátka to nedopadlo,“ mrzelo trenéra Dallasu Jasona Kidda, jehož tým prohrál osmý z posledních 10 zápasů. Mavs v úterý proměnili jen devět trojek ze 46.

Obhájci titulu Lakers vedli nad Bostonem díky vydařené třetí části už před poslední čtvrtinou o 16 bodů, drama se tak nekonalo. Celtics žehrali na trestné hody, jichž z 29 zahodili devět. Vítěze vedl s 30 body a pěti doskoky LeBron James, 24 bodů a 11 asistencí přidal Russell Westbrook a 17 bodů a 16 doskoků Anthony Davis. Celtics spoléhali na Jaysona Tatuma s 34 body včetně pěti trojek, kromě Roberta Williamse se už ale nikdo nedostal přes 13.

New York si v Texasu vyšlápl na San Antonio (121:109). Knicks vedl s 32 body včetně sedmi trojek z osmi pokusů RJ Barrett. Dvouciferný počet bodů si připsalo dalších pět hráčů, nejvíc Alec Burks 18. Hosté v hale Spurs slavili poprvé od roku 2014. Pomohlo jim k tomu i 52 doskoků oproti 43 soupeře, z toho 17 útočných.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Dallas - Brooklyn 99:102, LA Lakers - Boston 117:102, San Antonio - New York 109:121.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Brooklyn 24 17 7 70,8 2. Philadelphia 24 13 11 54,2 3. Boston 25 13 12 52,0 4. New York 24 12 12 50,0 5. Toronto 24 11 13 45,8

Centrální divize:

1. Chicago 25 17 8 68,0 2. Milwaukee 25 16 9 64,0 3. Cleveland 25 13 12 52,0 4. Indiana 26 10 16 38,5 5. Detroit 23 4 19 17,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 25 14 11 56,0 Washington 25 14 11 56,0 3. Charlotte 26 14 12 53,8 4. Atlanta 25 13 12 52,0 5. Orlando 25 5 20 20,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 24 14 10 58,3 2. Dallas 23 11 12 47,8 3. San Antonio 23 8 15 34,8 4. Houston 23 7 16 30,4 5. New Orleans 26 7 19 26,9

Severozápadní divize:

1. Utah 23 16 7 69,6 2. Denver 23 11 12 47,8 3. Minnesota 24 11 13 45,8 4. Portland 25 11 14 44,0 5. Oklahoma City 23 7 16 30,4

Pacifická divize:

1. Golden State 24 20 4 83,3 Phoenix 24 20 4 83,3 3. LA Clippers 25 13 12 52,0 LA Lakers 25 13 12 52,0 5. Sacramento 24 10 14 41,7