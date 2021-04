Brno v souboji ligových nováčků doma podlehlo Pardubicím 1:2

Brno - Fotbalisté Brna opět nevyužili výhodu domácího prostředí a ve 27. kole první ligy prohráli s Pardubicemi 1:2. Souboj nováčků rozhodli Martin Toml a Brazilec Ewerton, na průběžných 1:1 vyrovnával Jakub Přichystal. Východočeši, kteří ještě dvakrát trefili tyč, se vrátili na sedmé místo. Brno zůstává šestnácté a na první nesestupovou příčku ztrácí už čtyři body. Zbrojovka doma nevyhrála posedmé za sebou, se sedmi body na svém hřišti má nejhorší bilanci z celé nejvyšší soutěže.

Brněnští přitom začali lépe. Ve čtvrté minutě prověřil Štepanovský gólmana Letáčka střelou k tyči. Na druhé straně dostal Ewerton ideální Čelůstkovu přihrávku za obranu, udělal kličku brankáři Berkovcovi a z úhlu mířil do prázdné branky, ale kapitán Pernica ve skluzu pohromu odvrátil.

Po oboustranně slibném úvodu se hra rozpadla vinou nepřesných kombinací. Herní převahu měli přece jen domácí, hostům ve středu pole citelně chyběl potrestaný tvůrce hry Hlavatý.

Ve 42. minutě jim ale domácí váháním v obraně darovali vedoucí gól. Po nakrátko rozehraném rohu prolétl centr Cadua celou šestnáctkou a nikým nehlídaný stoper Toml u vzdálenější tyče ho zblízka bez problémů poslal pod břevno. Cadu měl do přestávky ještě další šanci, z křídla se protáhl až před Berkovce, ale gólmana nepřekonal.

Trenér Dostálek na nepříznivý vývoj reagoval o přestávce hned trojitým střídáním a Filova hlavička měla hned v úvodu druhého dějství blízko k vyrovnání. Devatenáctiletý útočník měl i další velkou příležitost, ale po Pachlopníkově centru sám před brankářem míč netrefil.

Po hodině hry přišel na hřiště nejlepší pardubický střelec Huf, hned při první akci prostrčil míč mezi nohama vybíhajícího Berkovce, ale domácí před druhou brankou zachránila tyč. Brněnští náhradníci se v 69. minutě postarali o vyrovnaní. Expardubický Fousek rozehrál přímý kop a Přichystal hlavičkoval do sítě.

Jenže už za dvě minuty si Ewerton zopakoval kličku brankáři a tentokrát už jeho střelu nikdo nezastavil. Domácí o druhé vyrovnání usilovali marně, naopak hosté mohli z brejků náskok ještě zvýšit.V nastaveném čase trefil Huf technickou střelou spojnici břevna a tyče.

Pardubice tak i druhý vzájemný zápas sezony vyhrály 2:1. Brňané si doma jediný tříbodový zisk v ligovém ročníku připsali v prosinci proti Slovácku při Dostálkově obnovené premiéře na lavičce.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Nebyl jsem s výkonem skokojen. Chyběla nám kvalita ve finální fázi, měli jsme málo příležitostí, malou produktivitu, soupeř navíc dobře bránil. Ve druhém poločase to byla změna k lepšímu, ale k bodům to nevedlo, což je zklamání. Chtěli jsme navázat na výhru z Budějovic, což se nepodařilo ani výkonem ani výsledkem. Mrzí mě, že jsme se nadřeli na vyrovnávací branku a pak najednou jsme začali hrát hektický fotbal a soupeř nás potrestal. Flintu do žita neházíme, ve středu máme další šanci to napravit. Přijdou další změny v sestavě."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Na začátku utkání se Zbrojovka vrhla do útoku a měli jsme problém se s tím srovnat. Pak jsme se přece jen prosadili, domácí znervozněli, protože potřebovali vyhrát. Zbrojovka vsadila ve druhém poločase střídáním všechno na jednu kartu. My jsme spoléhali na brejky, což se povedlo. Mohli jsme rozhodnout i dřív, ale chyběl nám klid ve finální přihrávce. Hráčům musím poděkovat za bojovný výkon. Je fantastické, že jsme se i matematicky zachránili, i když jsme se už teď neobávali."