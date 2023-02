Brno otevře přestavěné Mendlovo náměstí, čelí kritice části cestujících MHD

Brno - Brno se chystá příští týden slavnostně otevřít po téměř rok a půl trvající rekonstrukci za 200 milionů korun Mendlovo náměstí. Místo je především jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů mezi linkami MHD. Ještě před otevřením ale podoba rekonstrukce čelí kritice minimálně v internetových diskusích, a to především kvůli 50 metrů dlouhému zábradlí, které odděluje tramvajovou zastávku a trolejbusovou zastávku. Dělníci je montovali tento týden na poslední chvíli a rozebírali již položenou dlažbu. Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek ČTK napsal, že město usiluje o to, aby bylo na dvou místech zábradlí přerušeno a dalo se jím procházet. Mluví o "blízkých dnech".

Cestující, kteří nyní přestupují z tramvaje linky 1 na trolejbusové linky 25 a 26 či opačně, musejí přecházet na jediném místě a při rychlém přestupu musejí často ujít výrazně delší cestu, přičemž by jen stačilo přeběhnout vozovku trolejbusové zastávky, která slouží pouze MHD. Zábradlí si podle Poňuchálka vynutil Drážní úřad a policie, argumentují bezpečností chodců. "Zábradlí na tomto místě nepovažujeme za účelné a vhodné, chtěli jsme, aby bylo průchozí," řekl ČTK dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl. Nelíbí se ani architektům, kteří podobu náměstí navrhli. "Výsledek je tragédie. Zábradlí tam jednoznačně nemá být. Nevím, proč to jinde jde, a tady ne," uvedl Ondřej Chybík z architektonického studia Chybík + Krištof pro MF DNES.

Situace je podobná jako u hlavního nádraží, kde je zábradlí přes pět let také na požadavek policie, lidé místo nejkratší cesty do nádraží haly chodí tramvajovými kolejemi a vozovkou. Letos na jaře se chystá město zábradlí odstranit. V uzlu Česká přitom funguje přestupní místo bez jediného zábradlí. Starosta městské části Židenice Petr Kunc (Hlas pro Židenice) k tomu ironicky poznamenal, že si říkal, "že by bylo fajn, kdyby město Brno také věnovalo pozornost přestupnímu uzlu na Staré osadě a rekonstruovalo jej. Už si to neříkám."

Rekonstrukce náměstí přinesla i další dopravní problémy. Zatímco dříve všechny linky od Výstaviště přijížděly po Hlinkách, kam nesměla auta, nyní přijíždějí v hlavním dopravním proudu po Veletržní ulici. Už během rekonstrukce se stávalo, že vozidla MHD uvízla v koloně a čekala na dvě až tři zelené, než se dostala k zastávce, takže ztrácela několik minut. Díky trolejbusové zastávce se situace částečně zlepšila, ne však pro autobusovou linku 44, která stojí až před Albertem a přestup z ní je složitější než dříve. Kvůli tomu nyní prochází schvalováním trvalá změna dopravního značení. "Ve Veletržní ulici bychom měli mít samostatný bus pruh," řekl Seitl.

Cílem rekonstrukce bylo zjednodušení přestupních vazeb. "Přestavba přinesla zlepšení komfortu zastávek MHD. Zejména z pohledu bezbariérovosti, ale také kapacity jednotlivých zastávkových hran a směrovému umístění jednotlivých zastávek," uvedl Poňuchálek. Počet zastávek se snížil z deseti o jednu, některé přestupy jsou jednodušší, některé komplikovanější. Zejména od autobusu linky 44, kde cestující musejí čekat, až jim padne na přechodu zelená. Dříve cestující přes žádnou světelnou křižovatku chodit nemuseli.

Kritiku již dříve sklidily nové přístřešky, které mají podobu hranaté stříšky na středovém sloupku bez stěn a které příliš nechrání před deštěm a vůbec ne před větrem. Podle Poňuchálka byly kompromisem mezi samosprávou, architekty a projektanty.

