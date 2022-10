Brno díky 20. ročníku festivalu hostí světovou taneční špičku

Brno - Brno ode dneška hostí téměř kompletní světovou špičku ve standardních i latinskoamerických tancích, a to díky 20. ročníku tanečního festivalu Brno Open. Na parketu se předství hned několik mistrů a mistryň světa i Evropy, kteří zabojují o body do světového žebříčku. Soutěže potrvají do 30. října. Přesný program zájemci najdou na webu Brno Open.

Soutěží světového okruhu se zúčastní přes 800 tanečních párů z více jak 40 zemí a čtyř kontinentů, informovali pořadatelé v tiskové zprávě. Kromě sportovního programu však má Brno Open také kulturní a společenský rozměr.

"V rámci letošního jubilejního 20. ročníku Brno Open bych diváky rád pozval na sobotní večer, který je mozaikou toho nejzajímavějšího, co tato soutěž nabízí," uvedl organizátor Jan Tománek.

Galavečerem spojeným s finále World Open v latinsko-amerických tancích a finále profesionálů ve standardních tancích diváky provedou Jan Onder s Kamilou Tománkovou. V programu vystoupí hvězdy televizní show StarDance, taneční hity zazpívá Tereza Černochová.

Zpestřením festivalu je sedmý ročník Poháru partnerských měst Brna. Pro mladší i starší věkové kategorie jsou připraveny doprovodné mezinárodní soutěže, v Brně se tak představí taneční páry všech věkových kategorií z celého světa.

tmd sd