Brno dál čeká na vstřelený gól, v Karlových Varech prohrálo 0:4

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 2. kole extraligy Brno 4:0. Západočeši navázali na úvodní výhru z ledu Vítkovic a zůstali stoprocentní, Kometa je dál bez bodu i vstřeleného gólu. Nulu vychytal díky 27 úspěšným zásahům Dominik Frodl, po třech bodech za gól a dvě nahrávky si připsali Ondřej Beránek a Jiří Černoch.

V úvodních šesti minutách si aktivnější hosté vytvořili tři slibné šance, které však zlikvidoval Frodl. Nejdříve ve třetí minutě betonem nadvakrát zkrotil střelu Cingeľa, o chvíli později kryl Pospíšilovu šanci a i bomba Gazdy z mezikruží skončila v jeho náruči. Byli to však nakonec Karlovarští, kteří se z ojedinělé akce ujali vedení, když v osmé minutě ideální přihrávku Hladonika zužitkoval tečí v předbrankovém prostoru Černoch.

Ve 24. minutě byl blízko vyrovnání Zbořil, ale jeho střela i s přispěním Frodla jen lízla horní tyčku domácí branky. Ve 28. minutě se skóre již měnilo, ale opět na straně karlovarské Energie, když Černoch zpoza branky nahrál připravenému Beránkovi a ten střelou z první nedal Furchovi šanci. Jihomoravané po inkasované brance opět zvýšili aktivitu a domácí hasili jejich útočné výpady mnohdy za cenu nedovolených zákroků.

I kvůli špatnému střídání nastřádali za prostřední část hry šest menších trestů. Brňané dostali dokonce na půl minuty příležitost hrát v pěti proti třem. Nejblíže první brance hostů byl Pospíšil, ale Frodl hbitým přesunem k pravé tyčce zabránil téměř jistému gólu.

Závěrečná třetina již byla zcela v režii hráčů z lázeňského města. Ve 47. minutě po pěkné kombinaci střelou k zadní tyči využil přesilovou hru Jiskra. Rovněž i vyloučení Zbořila potrestal v 51. minutě po samostatném úniku Procházka a oslavil první extraligový gól. Zbytek utkání si již Karlovarští s přehledem pohlídali, Kometa naproti tomu ani ve svém druhém vystoupení v nové extraligové sezoně nevstřelila branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Eismann (Karlovy Vary): "My jsme dnes viděli čtyři pilíře našeho tříbodového vítězství. Mezi tím prvním bych jmenoval precizní týmový výkon, který byl opravdu mimořádně obětavý. Dále fantastický Dominik Frodl a práce našeho speciálního týmu v oslabení, protože jsme přečkali dlouhou řadu hry v nerovnovážném stavu a kluci tam odvedli neskutečně poctivou práci. Jsme rádi, že jsme udělali velkou radost našim fanouškům, kteří přišli a byli tím čtvrtým pilířem našeho výkonu, celou dobu nás podporovali."

Jaroslav Modrý (Brno): "Hodnocení je dnes jednoduché - soupeř nás předčil v efektivitě, měli jsme hodně šancí - i přesilovkových - ale nedokázali jsme si v nich pomoci. Když se nedá gól, tak se nemůže vyhrát. Měli jsme dobrý začátek a kluci pracovali, jak měli, dělali si své věci, potom jsme však udělali takovou zbytečnou minelu, kdy jsme špatně vystřídali a Vary nás za to potrestaly. Vždy, když se stane něco negativního, tak nás to trochu srazí. Bylo pořád hodně času, pořád jsme měli šanci se do utkání vrátit. Obětavost soupeře a jejich gólman nás však dnes připravili o to, abychom byli trochu více aktivní v koncovce."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Černoch (Hladonik, O. Beránek), 28. O. Beránek (Černoch, Hladonik), 47. Jiskra (Gríger, Kangasniemi), 51. O. Procházka (O. Beránek, Černoch). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:0. Diváci: 4527.

Sestavy:

Karlovy Vary: Frodl - Havlín, Plutnar, Pulpán, Dlapa, Stříteský, Huttula, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Zetterberg, Jiskra, Redlich - O. Procházka, Kofroň, Koffer. Trenér: Bruk.

Brno: D. Furch - Gazda, Kučeřík, Holland, Lintuniemi, Ščotka, Ďaloga, L. Kaňák - Moses, Holík, Okál - A. Zbořil, Cingeľ, K. Pospíšil - Flek, Marcinko, Kohout - Jenyš, Vincour, Zaťovič. Trenér: P. Martinec.