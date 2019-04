Milán - Svou novou instalaci představil na milánském týdnu designu britský umělec Alex Chinneck. Jako pracovní plocha mu posloužila celá fasáda jedné budovy, kterou na jedné straně iluzivně otevřel obřím zipem, napsal deník Corriere della Sera. Zipy Chinneck použil i na podlaze a stěnách stavby.

"Opakovaným použitím zipu jsme rozevřeli strukturu zdánlivě historické budovy v Miláně, aby si člověk mohl hravě představit, co se skrývá za fasádou, podlahou a stěnami," komentoval Chinneck dílo, jehož odhalená část se každou noc rozsvítí.

Podobnou iluzi jako na čelní fasádě použil i na cementové podlaze, na níž se otevírá půlkruh a vzhůru z něj vyzařuje světle bílé světlo. Aby Chinneck této iluze dosáhl, celou podlahu musel vykopat a při instalaci zipu znovu zalít betonem. Poslední ze zipů rozevírá jednu z vnitřních stěn a i v tomto případě proudí ze vzniklého otvoru intenzivní světlo.

"Tím, že používáme známé materiály a formy architektury, které uvedeme do nezvyklých situací... chceme změnit divákovo vnímání toho, co je možné," uvedl Chinneck, který se proslavil řadou instalací v Londýně. Dílo v milánské ulici Via Tortona je jeho prvním projektem v Itálii.

Milánský týden designu končí v neděli. Letos jsou na něm zastoupeni čeští studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) s instalací nazvanou Studiolo Robotico R.U.R., která vychází z divadelní hry Karla Čapka. Na milánský veletrh vysílají české zástupce také pořadatelé české přehlídky Czech Design Week.