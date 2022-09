Britské úřady dnes rozhodnou o uzavření fronty k rakvi s královnou

Londýn - Britské úřady dnes rozhodnou o uzavření fronty vedoucí k rakvi se zesnulou britskou královnou Alžbětou II. Vláda již vyzvala veřejnost, aby se nevydávala na cestu do zástupu, neboť lidé by mohli být nakonec zklamaní, že se do fronty už nedostanou.

Odhadovaná doba čekání na vstup do Westminsterského paláce, kde je rakev od středy vystavena, kolem dnešního poledne SELČ podle průběžně aktualizovaného odhadu britských úřadů byla zhruba 14 hodin. V Londýně je 15 stupňů Celsia a polojasno. Zástup lidí se táhne od parku Southwark, podél jižního nábřeží Temže a následně přes most k Westminsterskému sálu britského parlamentu.

Rozhodnutí o uzavření fronty bude učiněno poté, co bude naplněna její kapacita, oznámilo ministerstvo pro digitální oblast, kulturu, média a sport. Zároveň upozornilo, že se odhadovaná doba čekaní může prodloužit.

O poslední rozloučení s královnou je v Londýně mimořádný zájem. Přístup do fronty byl opakovaně přerušen, když se její kapacita zcela naplnila a čekání se prodloužilo na zhruba 25 hodin. Rakev s královou bude ve Westminsterském paláci do pondělních 06:30 (07:30 SELČ). Úřady odhadují, že se za celou dobu vystavení rakve přijde královně poklonit 750.000 lidí.

Alžběta II. zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a stala se nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Pohřeb bude v pondělí 19. září ve Westminsterském opatství. Očekává se na něm účast zhruba 500 hlav států a vlád, vysokých představitelů a členů zahraničních panovnických rodů. V přímém přenosu budou pohřeb vysílat televizní stanice a mimo jiné zhruba 125 kin po celé Británii.