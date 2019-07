British Airways a Lufhansa ruší všechny lety do Káhiry

Londýn/Káhira/Praha - Britské aerolinky British Airways ode dneška ruší na sedm dní všechny lety do Káhiry. Letecká společnost v prohlášení uvedla, že jde o preventivní opatření, které umožní posoudit bezpečnost na tamním letišti. Bližší podrobnosti o pozastavení letů zatím nejsou známy. Později stejný krok oznámila i největší německá letecká společnost Lufthansa. Aerolinky dočasně zrušily všechny lety z Mnichova a Franfurtu, které mířily do egyptské metropole. České letecké společnosti do Káhiry nelétají.

"Neustále prověřujeme bezpečnostní opatření na všech našich letištích po celém světě. Lety do Káhiry jsme na sedm dní pozastavili. Jde o preventivní opatření, které umožní další posouzení situace," citovala agentura Reuters z prohlášení britské společnosti.

Cestujícím, kteří dnes měli letět do Káhiry z londýnského letiště Heathrow bylo těsně před nástupem do letadla řečeno, že let byl zrušen a že žádný náhradní nebude po celý týden. O jakou bezpečnostní hrozbu by mohlo jít, aerolinky nesdělily, uvedla BBC.

"Bezpečnost našich zákazníků a posádky je pro nás vždy na prvním místě. Nikdy bychom nevypravili letadlo, kdyby to nebylo bezpečné," uvedl k tomu pouze mluvčí aerolinek.

Podobné prohlášení přišlo následně i z Lufthansy. "Protože je pro nás bezpečnost prioritou číslo jedna, aerolinky dočasně přerušily své lety do Káhiry. Jde o preventivní opatření, zatímco bude situace dále posouzena," uvedla společnost v prohlášení. Deník The Financial Times poznamenal, že se pokusil kontaktovat i Air France, která do Káhiry rovněž léta, zatím však bez odpovědi.

"České letecké společnosti létají jenom na egyptské pobřeží, a ne do Káhiry, a to již delší dobu. A české cestovní kanceláře Káhiru nabízejí velmi málo, téměř vůbec, protože ji pokládají za zónu, která je nebezpečná. Nás jako cestovního ruchu v Čechách se to netýká. Pokud nějací individuální turisté využívají lety do Káhiry s British Airways, tak to bude pro ně nějaká potíž, ale kanceláří se to nedotkne," řekl na dotaz ČTK mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. "Pobřeží je bezpečné, je daleko od Káhiry a navíc oddělené pouští. Jsou tam jiná bezpečnostní pravidla než v Káhiře a 18milionové město je o něčem jiném než hotely na pobřeží," dodal.

Britská diplomacie přitom v pátek upravila svá doporučení a upozornění pro občany Británie, kteří cestují do Egypta. "Existuje zvýšené riziko terorismu v letecké dopravě. Pro lety z Egypta do Británie byla zavedena dodatečná bezpečnostní opatření," uvedla podle BBC diplomacie.

Agentura Reuters upozornila, že britské úřady nedoporučují létat do letoviska Šarm-aš-Šajch na egyptském Sinajském poloostrově, pokud to není nezbytně nutné. Žádné podobné doporučení pro Káhiru ale nemají.