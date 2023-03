Británie chce zbavit na člunech přijíždějící migranty možnosti žádat o azyl

Londýn - Británie plánuje zbavit možnosti požádat o azyl ty lidi, kteří k jejím břehům připlouvají od evropské pevniny ilegálně na člunech. Podle veřejnoprávní stanice BBC tento plán v úterý zveřejní ministryně vnitra Suella Bravermanová. Britský červený kříž to považuje za mimořádně znepokojivé.

V současnosti lidé žádající o azyl v Británii mají právo v zemi zůstat do doby, než úřady jejich případ vyřídí. Podle nového zákona by ale ti, kdo do Británie připluli na malých člunech, nemohli podat žádost o azyl a úřady by je neprodleně poslaly do Rwandy nebo do jiné "bezpečné třetí země". Už nikdy by pak nesměli vstoupit na britské území.

BBC připomíná, že vyřešit krizi s migranty, kteří se snaží Lamanšský kanál přeplout v malých a často nevyhovujících člunech, je jednou z priorit premiéra Rishiho Sunaka. Slibuje, že tyto "lodě zastaví jednou provždy". Očekává se, že v pátek pojede na britsko-francouzský summit do Paříže a že s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem bude o věci jednat. Poslední taková vrcholná schůzka se konala v roce 2018.

"Ilegální migrace není spravedlivá vůči britským daňovým poplatníkům, není spravedlivá vůči těm, kdo sem přicházejí legálně a nebylo by správné, aby zločinecké gangy mohly dále pokračovat ve svém nemorálním obchodu," řekl Sunak v listu Mail on Sunday.

Podle Britského červeného kříže ale budou mít plány Sunakova kabinetu jen malý vliv na rozhodování lidí, kteří riskují život, aby se dostali do bezpečí. Charitativní organizace Freedom from Torture, která poskytuje terapii žadatelům o azyl, je označila za "dysfunkční a mstivé".

BBC podotýká, že i když se britská vláda loni dohodla s Rwandou, že do ní může posílat žadatele o azyl, kteří na Britské ostrovy přišli ilegálně, žádný takový člověk do Afriky ještě odvezen nebyl. Britské úřady tento postup ještě nespustily kvůli tvrdému odporu ze strany ochránců lidských práv a soudním sporům. Londýn také doposud neuzavřel dohodu o navracení migrantů s Evropskou unií.

Za loňský rok Lamanšský kanál překonalo 45.755 migrantů, což je nejvíce od roku 2018, kdy britská vláda začala tuto statistiku vést. Za letošek jich jsou zatím necelé 3000. Největší počet žadatelů o azyl pochází z Albánie, Afghánistánu a Íránu.