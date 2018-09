Londýn - Brexit bez dohody může britské potravináře kvůli zavedení nových cel přijít na 9,3 miliardy liber (268 miliard Kč). Uvádí to dnes zveřejněná studie, kterou si zadala britská banka Barclays. Pokud by Británie opustila Evropskou unii bez dohody, což se v posledních dnech jeví jako možný scénář, vztahovalo by se na potraviny a nápoje dovážené do Británie z EU clo v průměrné výši 27 procent, uvádí studie.

Británie loni dovezla nápoje a potraviny v celkové hodnotě 48 miliard liber (1,4 bilionu Kč). To představuje podle ekonomického modelu Retail Economics pro Barclays Corporate Banking zhruba 40 procent veškerého zboží tohoto druhu na britském trhu. Z toho 71 procent výrobků pocházelo z EU a cla se na ně tedy nevztahovala.

"Některých výrobků se cla nedotknou, dokonce ani v případě scénáře odchodu bez dohody. Na většinu zboží ale budou mít zvýšené poplatky výrazně škodlivý dopad a nejvíce postihnou levnější produkty," řekl agentuře Reuters šéf retailové divize Barclays Ian Gilmartin.

V případě brexitu bez dohody by se například na dovážené hovězí vztahovalo clo kolem 300 procent, pomerančový džus by dostal přirážku ve výši 180 procent, uvádí studie. Clo na nepotravinářské zboží z EU by mělo být o dost nižší, tento poplatek by se podle studie pohyboval mezi třemi a čtyřmi procenty.