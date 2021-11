Bratři Bohačíkové udělali trenérovi v hlavě guláš, těší se na společný boj o MS

Ilustrační foto - Utkání skupiny C kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistů: ČR - Dánsko, 21. února 2020 v Pardubicích. Jaromír Bohačík (vpravo) z České republiky se raduje po vítězném zápase.

Ilustrační foto - Utkání skupiny C kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistů: ČR - Dánsko, 21. února 2020 v Pardubicích. Jaromír Bohačík (vpravo) z České republiky se raduje po vítězném zápase. ČTK/Vostárek Josef

Poděbrady (Nymbursko) - Jako splněné přání, ve které už nedoufali, berou Petr a Jaromír Bohačíkové setkání v české basketbalové reprezentaci, s níž v příštích dnech vstoupí do kvalifikace o mistrovství světa 2023. Zatímco devětadvacetiletý Jaromír patří poslední roky k oporám národního týmu, jeho o sedm let starší bratr se objeví v reprezentaci po deseti letech. Kvůli podobným přezdívkám vyvolali zmatek u trenéra Ronena Ginzburga a museli se dohodnout, kdo z nich bude nosit číslo 17. Nakonec vyhrál starší Petr.

"Pro mě je povolání do reprezentace zážitek. Je to obrovský rozdíl se z Ostravy a české ligy zase přiblížit vrcholovému basketu. Pro bráchu je to asi rutina, ale já jsem byl trochu nervózní, jak to bude probíhat. Zjišťoval jsem si od něj, co se dalo a je to pecka, že mohu ve svém věku přičuchnout k něčemu takovému," řekl novinářům Petr Bohačík.

Mladší bratr Jaromír, který patřil k hlavním reprezentačním oporám na MS 2019 v Číně a pomohl i k historické kvalifikaci na olympiádu v Tokiu, měl z jeho nominaci radost. V národním výběru si spolu zahrají poprvé. "Díky Michalu Šobovi (manažerovi reprezentace) jsem věděl prakticky od začátku, že bratra kontaktovali. Do ničeho jsem ho však nenutil," usmál se basketbalista Štrasburku.

Šestatřicetiletý Petr přiznal, že si vzal čas na rozmyšlenou. "Tu pozvánku jsem nečekal. Musel jsem si ve svém věku vše vyhodnotit. I když na mě nebyl žádný tlak, cítil jsem, že to rodiče potěšilo, když jsem to přijal," řekl zkušený pivot.

V minulosti dostával od Šoba zprávy, které byly určené jeho bratrovi. "Vždy ke mně omylem připlula nějaká esemeska, tak jsem odepisoval, že já asi do reprezentace nepřijedu a ať to pošlou správné osobě. Když mi proto teď Michal volal, byl ponaučený a hned v první větě mi řekl, že se nespletl a jestli sedím. I díky tomu jsem mu věřil a nepovažoval to za vtip," usmál se starší z Bohačíků.

Na prvním tréninku hráči s přezdívkou "Boči" zmátli trenéra Ginzburga, který nevěděl, jak je odlišovat. "Možná z toho měl napoprvé trochu guláš, nicméně já jsem Petr a brácha zůstal Boči. Nevadí mi to, na Petra normálně slyším," řekl ostravský basketbalista.

Oba bratři nosí číslo 17 a Jaromír s ním hrál v posledních letech v reprezentaci, ale nakonec ustoupil Petrovi. "S bráchou jsme si na tohle téma vyměnili tak jednu zprávu a další diskuze nebyla. I když je to pro mnohé zvláštní, že tu sedmnáctku nebudu mít, je to jak říkal Michal Šob: občanka mluví jasně," uvedl Jaromír Bohačík.

Přes dva metry vysoký pivot Petr patřil v minulých letech k Jaromírovým hlavním fanouškům a zápasy v reprezentaci pečlivě sledoval. "Například osmifinálovou výhru nad Brazílií na MS 2019 mám spojenou i s tím, že se mi ten den narodila dcerka. Ty emoce byly tehdy fakt obrovské," vzpomínal.

Když se oba sourozenci setkali, o možnosti společného působení v reprezentaci se nebavili. "Jsem realista a v mém věku s tím nemohl nikdo počítat,“ uvedl Petr a připomněl, že mu k nominaci pomohla i absence Jana Veselého, Patrika Audy a Ondřeje Balvína. "Uvidíme, jestli se dostanu na hřiště na dvě nebo patnáct minut. Nikdy jsem ale nesnil, že budeme jednou hrát spolu, takže můžu být jen překvapen," prohlásil.

Vedle úvodního pátečního zápasu v kvalifikaci o MS 2023 v Bosně a Hercegovině se oba těší také na následný domácí duel s Litvou v Opavě. "Přijede celá široká rodina, takže nejen rodiče, manželky nebo sestry. Jsem rád, že po dlouhé době budu hrát na severovýchodě a mohou mě vidět kamarádi, s kterými jsem se dlouho nesetkal. Sice je to zápas proti Litvě, proti níž jsme hráli v posledních letech už mockrát, ale je to v Opavě," uvedl Jaromír Bohačík.