Středisko v Branné spustí vleky v pátek, první v Jeseníkách

Lyžařské středisko v Branné na Šumpersku zahájí dnes lyžařskou sezonu. Vleky spustí z jesenických areálů jako první, výhodou je jeho poloha i menší rozloha. Je to o týden později, než provozovatel areálu původně plánoval. Středisko začalo skrápět své svahy umělým sněhem už minulý týden, zásobám sněhu i jeho stabilitě pomohly hlavně současné mrazy. Zasněžovat začala i další střediska v Jeseníkách, sezonu však zahájí později.

"V pátek to spouštíme, zahajujeme sezonu. Museli jsme hodně hlídat vodu, bylo jí daleko méně než v předchozích letech a kanony nejely na plný výkon. Zasněžovat jsme začali už minulý týden, ale to se vleky nepodařilo rozjet. Tento týden jsme už zasněžovali každý den od pondělka, hned poté, co začalo mrznout," řekl dnes ČTK provozovatel střediska v Branné Rostislav Procházka.

Na svazích v Branné leží místy až metr sněhu, v průměru je ho podle Procházky zhruba 40 centimetrů. "Zrovna to rozhrnujeme. Sezonu zahájíme v pátek v 09:00, poté vleky pojedou celý víkend a znovu zas od příštího víkendu," dodal Procházka.

Zasněžuje se už také na Ramzové. "Zasněžujeme, co nám voda a nasmlouvaná elektřina dovolí. Jedeme na jedno čerpadlo. Máme šest hektarů sjezdovek, tam, kde zasněžujeme, už je bílo. Zatím zasněžujeme spodní úsek, pokud podmínky dovolí, budeme v tom pokračovat," řekla dnes ČTK zástupkyně areálu Karla Kubíčková.

Sněžná děla jsou spuštěna také v lyžařském středisku na Červenohorském sedle. "Chystáme hlavní sjezdovku. Budeme zasněžovat zřejmě do pondělí do rána, pak uvidíme podle vývoje počasí. Snažíme se udělat základ tak, abychom to během prosince v případě příznivých podmínek mohli spustit," řekl dnes ČTK zástupce areálu Martin Dubský.

Loni se vleky v Branné rozjely 1. prosince, lyžařská střediska začala zasněžovat již v polovině listopadu. O týden později se ke středisku v Branné přidalo také Červenohorské sedlo. Na začátku prosince si už naplno užívali také běžkaři, upravena pro ně byla magistrála na vrcholcích hor. Na Ovčárně v tu dobu leželo více než čtvrt metru sněhu a na horách platil první stupeň lavinového nebezpečí.

V Jeseníkách se uplynulou sezonu lyžovalo až do poloviny dubna. Nejdéle se bylo v provozu nejvýše položené lyžařské středisko v republice na Ovčárně.

Na Klínovci se v sobotu začne lyžovat

Ve skiareálu Klínovec dnes vrcholí přípravy na zahájení lyžařské sezony. Jako první v Karlovarském kraji spustí Klínovec v sobotu provoz na sjezdovce Dámská, řekla ČTK mluvčí skiareálu Hana Hoffmannová. Areál bude zatím otevřený pouze o víkendu, v týdnu bude pokračovat v zasněžování.

"O víkendu spouštíme provoz na modré sjezdovce Dámská, kterou jsme rozšířili na dvojnásobek šířky. Denní provoz připravujeme zřejmě od 8. prosince," řekla Hoffmannová. Lyžovat se na Klínovci bude zatím za snížené ceny. Jeden den pro dospělého bude stát 450 korun, jeden den pro dítě 360 korun.

Skiareál Klínovec od loňské sezony investovat 70 milionů korun do svého rozšíření, které zahrnuje především lyžařské propojení se skiareálem Neklid. Na jeden skipas nabídne areál v nadcházející sezoně 31,5 kilometru sjezdovek, vznikne mimo jiné i pětikilometrová sjezdovka. Kromě Dámské bude výrazně rozšířena i sjezdovka Pařezovka.

Letošní sezona začne na Klínovci o týden dříve než v loňském roce. Se zasněžováním začaly už i další skiareály, umožnily to přetrvávající nízké teploty.