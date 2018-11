Šumperk - Lyžařské středisko v Branné na Šumpersku chce spustit vleky již příští týden v sobotu 24. listopadu. Areál ležící v chladném údolí zahajuje sezonu v Jeseníkách tradičně jako první a patří mezi první střediska v ČR, kde mohou lidé vyrazit na lyže. Poslední týden v listopadu chtěl areál začít sezonu i loni, nakonec to nedovolilo počasí a vleky se rozjely až o týden později. Na sezonu je již připravena také jesenická horská služba. K dispozici bude mít přes zimu téměř šest desítek záchranářů, řekl ČTK její náčelník Michal Klimeš.

"Chtěl bych vleky rozjet 24. listopadu, snažím se termín dát vždy týden před koncem listopadu. V areálu je ještě spousta práce, ale když to dojde, tak to vždy jede. Na dlouhodobé předpovědi nevěřím, mám to v čumáku," řekl ČTK provozovatel střediska v Branné Rostislav Procházka. Ohledně termínu spuštění vleků se provozovatel každoročně sází s přáteli o bednu šampaňského. "Vychází mi to 50 na 50, takže letos bych to mohl dorovnat," doplnil s úsměvem.

Loni se vleky v Branné rozjely 1. prosince, lyžařská střediska začala zasněžovat již v polovině listopadu. O týden později se ke středisku v Branné přidalo také Červenohorské sedlo. Na začátku prosince si již zimních sportů naplno užívali také běžkaři, upravena pro ně byla magistrála na vrcholcích hor. Na Ovčárně v tu dobu leželo více než čtvrt metru sněhu a na horách platil první stupeň lavinového nebezpečí.

Na zimní sezonu jsou připraveni také jeseničtí horští záchranáři, od tohoto týdne absolvují profesionální záchranáři ještě přípravu na rakouském ledovci. "Postupně již připravujeme na zimní provoz také techniku, čtyřkolky osazujeme pásy a přezuli jsme auta na zimní kola," uvedl náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš.

Nad bezpečností návštěvníků bude přes zimní sezonu v Jeseníkách bdít 16 profesionálních a zhruba 40 dobrovolných členů jesenické horské služby. Sloužit budou přes zimu na pěti stálých stanicích, na dalších se slouží pouze o víkendech nebo přes den, doplnil Klimeš. "Papírově nám začíná zimní sezona 1. prosince, vlastní provoz záleží na počasí a na podmínkách. Pokud bude sněžit dříve a rozjedou se areály, budeme se muset přizpůsobit," dodal Klimeš.

V Jeseníkách se předchozí sezonu lyžovalo až do poloviny letošního dubna. Nejdéle se udržel provoz v nejvýše položeném lyžařském středisku v republice - na Ovčárně.