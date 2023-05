Brankář Stezka uzavřel v NHL roční smlouvu se Seattlem

Seattle (USA) - Český hokejový brankář Aleš Stezka uzavřel v úterý v NHL roční dvoucestnou smlouvu s vedením týmu Seattle Kraken. Šestadvacetiletý člen širšího reprezentačního kádru, který má za sebou dvě povedené sezony v dresu extraligových Vítkovic, si díky ní může vydělat 950 tisíc dolarů. Klub o dohodě informoval na sociálních sítích.

"Každý hokejista se chce v kariéře dostat co nejdál. Kontrakt neberu jako záruku toho, že budu chytat NHL. Beru to spíš jako začátek snu, který se stane skutečností až v momentě odehraného zápasu. Nechci ale vůbec předbíhat. Teď jsem šťastný, že jsem dostal šanci se prosadit. Udělám maximum, abych si vybojoval v organizaci co nejlepší pozici. Nebude to vůbec jednoduché a je přede mnou spoustu práce," uvedl Stezka v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

"U Aleše jsme registrovali zájem několika týmů, nakonec jsme celý proces stáhli na dvě varianty. Byl nadšený z rozhovoru s trenérem brankařů Seattlu (Stevem Brierem), který bude klíčový pro jeho adaptaci na zámořský hokej. Také naší analýzou brankářů celé organizace, délky jejich smluv a souvisejícího možného vývoje v brankovišti pro nás Kraken vycházeli jako ideální alternativa," uvedl šéf hokejové sekce Sport Investu Robert Spálenka, .

Stezka byl do NHL draftován Minnesotou už v roce 2015 ze 111. místa celkového pořadí, ale v nejlepší lize světa dosud šanci nedostal. V zámoří však odchytal dvě sezony v juniorské USHL za týmy Sioux Falls Stampede (2015/16) a Chicago Steel (2016/17).

"Aleš má dobrou postavu a jde správným směrem. Jsme rádi, že ho můžeme přivítat v Kraken," prohlásil generální manažer klubu a bývalý vynikající útočník Ron Francis.

Stezka prožil na klubové úrovni výborný ročník. Ostravanům pomohl ke druhému místu po základní části a následně do semifinále play off, v němž o postupu Hradce Králové rozhodl až poslední sedmý zápas.

V dlouhodobé fázi nastoupil Stezka do 39 duelů a odchytal je s průměrem 2,14 inkasovaného gólu na utkání s úspěšností zákroků 92,44 procenta. Pětkrát dochytal zápas s nulou a zaznamenal i dvě nahrávky.

Ve vyřazovacích bojích kraloval brankářským statistikám v celé extralize. Odchovanec Meteoru Třemošná měl nejnižší průměr 1,24 obdržené branky na zápas a nejvyšší úspěšnost zákroků 95,96 procenta. Vedle toho uhájil z 12 utkání, do nichž zasáhl, dvakrát čisté konto a připsal si jednu asistenci.

V národním týmu Stezka odchytal čtyři zápasy s průměrem 1,36 a s úspěšností 93,06 procenta. Spolu se Stezkou mají s Kraken kontrakt na příští sezonu jen gólmani Philipp Grubauer a Chris Driedger.

"Pro Aleše je tento přestup odměnou za tvrdou práci. Velmi se zklidnil, dříve to býval trošku janek. Klíčové bylo jeho nastavení, které si odnesl z konce v Liberci. Nezatrpknul, celou situaci vzal jako výzvu a motivaci do další práce. Ohromně se posunul gólmansky a lidsky, nyní je připraven na velký sen v podobě NHL," konstatoval Spálenka.

"Je správně nastaven v hlavě, stále kouká dopředu a přitom zůstává nohama na zemi. Typologicky je to gólman splňující aktuální požadavky v top soutěžích: urostlý a přitom velmi pohyblivý brankář, který je navíc již prověřen na klubové i reprezentační úrovni," dodal Spálenka.