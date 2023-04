Brankář Langhamer by se rád vrátil do Tampere pro další medaili

Brno - Hokejový brankář Marek Langhamer se po dvou letech rozloučil v Ilvesu Tampere a jeho kariéra bude pokračovat ve švédském Oskarshamnu, ale do haly dosavadního působiště by se rád brzy vrátil. Vyvrcholí tam totiž za měsíc mistrovství světa a česká reprezentace by se do Tampere ráda dostala ze základní skupiny v Rize do bojů o medaile. Langhamer je blízko své druhé účasti na šampionátu a zážitky z bronzového úspěchu z loňská právě z Tampere má v živé paměti. Řekl to dnes novinářům.

"I teď, když je české play off, tak to vidím v televizi. Bylo to hodně emotivní a myslím, že všichni jsme cítili, že nám spadl kámen ze srdce. Samozřejmě je to hrozně velký zážitek, ještě pro mě v Tampere, kde jsem cítil, že lidi mi fandí i proti Finsku, když jsme hráli," řekl Langhamer.

Loni na velké mezinárodní akci debutoval. Po zranění Lukáše Dostála z Anaheimu v úvodním zápase s Velkou Británií se dostal do branky místo Karla Vejmelky. Gólmana Arizony vystřídal před polovinou utkání se Švédskem 3:5, odchytal pak celý zápas s domácím Finskem při prohře 0:3 a od druhé třetiny za stavu 1:3 nahradil Vejmelku v boji o bronz. Mohl si tak z brankoviště užívat obrat na 8:4.

Uvědomuje si, že k obhajobě medailových pozic vede náročná cesta, ale návrat do Tampere by jej potěšil. "Byl by to skvělý pocit. Musíme jít s pokorou do zápasů a snažit se vyhrát každý jeden z nich a uvidíme, kam až nás to zavede," řekl Langhamer. Znovu je připraven jet na MS v jakékoliv pozici.

"Nejlepší je jít den za dnem a zápas za zápasem, protože se může stát cokoliv, může přijít nemoc, zranění. Nechci to přivolat samozřejmě, ale víme, co se stalo minulý rok. Pokud to bude stejná pozice, tak ji vezmu. Pokud to bude třetí gólman, vezmu ji. Mně je to celkem jedno, já se budu připravovat tak, jak nejlíp umím," uvedl osmadvacetiletý odchovanec Moravské Třebové.

Vytvořit trio by měl stejně jako loni s Vejmelkou, s nimiž se chystá po loňské absenci Šimon Hrubec. Zasáhnout by do toho mohlo podle trenéra gólmanů Zdeňka Orcta jen případné posílení o Vítka Vaněčka z New Jersey. Podle Langhamera je příjemné navázat na fungující spolupráci.

"My spolu vycházíme dobře, tam by neměl být problém. My se budeme snažit udělat maximum pro tým a uvidíme, co z toho bude. Hlavně jsme v reprezentaci, kde je něco jako v play off, kdy potřebuje tým vítězství a nezáleží, kdo v bráně stojí, nebo kdo dá gól. My si tady určitě vyhovíme," podotkl.

K ostatním se po nedělním příletu z Finska připojil v úterý. Ve čtvrtek ještě chytal duel o bronz, v němž Ilves doma zdolal IFK Helsinky 3:2. "Trenéři byli tak hodní, že mi dali jeden den volna. Ale stihl jsem jen vybalit si věci, viděli jsme se s rodiči mými a manželky, zase jsem si zabalil kufřík a jel jsem," usmíval se Langhamer. Přijel natěšený. "Je to už před mistrovstvím světa, takže je to takové vzrušující. Každý se už připravuje na České hry a potom už to vypukne, takže všichni se snažíme dělat, co můžeme."

S Ilvesem po druhém místě v základní části pomýšlel výš než na obhajobu bronzu, ale v semifinále jeho tým podlehl Pelicans Lahti 2:4 na zápasy. "Samozřejmě jsme vzhlíželi trošku výš, ale chyběly nám nějaké aspekty v týmu. Řekl bych, že soudržnost nebyla taková jako titulový tým potřebuje. A chyběly nám góly vepředu. Samozřejmě třetí místo je taky úspěch a jsme rádi, že jsme zápas o bronz zvládli," prohlásil.

Ve finské lize se na rozdíl od ostatních soutěží stále o bronz hraje a Langhamer přiznal, že to je náročné. "Je to přesně tak, že je to souboj zklamaných. Určitě lepší, když se zápas vyhraje. Je to dlouhá doba, čeká se na to týden. Většinou po semifinále, když prohrajete, tak jediné, co chcete udělat, je jet domů. A nevidět hokejku a výstroj půl roku. Pro nás tím, že jsme to vyhráli, tak určitá satisfakce byla," dodal Langhamer.