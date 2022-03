Boxerský šampion Usyk chce obhájit tituly a podpořit tím ukrajinský národ

Hradec Králové - Boxerský šampion Oleksandr Usyk má kvůli válce na Ukrajině zcela jinou motivaci do zápasu, v němž bude v létě obhajovat tituly profesionálního mistra světa v těžké váze. "Každá příprava je jiná, ale má motivace je nyní nesrovnatelná, když mohu podpořit mysl svého národa," řekl dnes boxer novinářům v Hradci Králové, kam v rámci pobytu v Česku přijel povzbudit svůj spřátelený ukrajinský fotbalový tým Polissja Žytomyr.

Fotogalerie

Pětatřicetiletý olympijský vítěz z Londýna, který je aktuálně šampionem organizací WBA, WBO, IBF a IBO v těžké váze, opustil Ukrajinu stejně jako fotbalisté druholigového Žytomyru po vojenském vpádu Ruska. Čeká ho odveta s Britem Anthonym Joshuou, kterého připravil o mistrovské tituly loni v září v Londýně. "Připravuji se na soupeře, kterého znám. Ale každá příprava je jiná," uvedl.

Poslední dny tráví v Česku, kde si našel i pravoslavný kostel pro modlitbu. Každé ráno absolvuje rozcvičku. "V České republice jsou rodiny mých přátel i moje rodina. Podpora a pomoc Čechů Ukrajině je skvělá," řekl. Do Hradce Králové přijel podpořit žytomyrské fotbalisty a povzbudit všechny Ukrajince, kteří kvůli válce trpí.

Vzhledem k přípravě na důležitý zápas v boxu a riziku zranění nakonec Usyk nenastoupil do dnešního přípravného zápasu Žytomyrských s fotbalisty širšího kádru FC Hradec Králové. Před fanoušky na hřišti Bavlna provedl čestný výkop. "Už dávno je součástí našeho týmu. Když hraje, je velmi dobrý," poznamenal trenér druholigového ukrajinského mužstva Jurij Kalitvincev.

V nejbližších dnech Usyk z Česka odjede na přípravný kemp, kde se již bude chystat na duel s Joshuou. "Místo kempu zatím není určené. Mohla by to být Saúdská Arábie či Katar," řekl.

Usyk se bezprostředně po ruském útoku na Ukrajinu připojil k dobrovolnickému regimentu v Kyjevě a oznámil, že boxerskou kariéru neřeší. Po třech týdnech ale dostal od vlády svolení k vycestování z vlasti, aby se mohl připravovat na odvetu. "Cítím v tom podporu od celého ukrajinského národa," uvedl.

Dal prý i na své starší kolegy. "Říkali mi: tvoje fronta je sport, měl bys trénovat, aby všichni na světě slyšeli o Ukrajině. Tímto způsobem můžeš zemi pomoci," řekl.

Jak vypadá jeho dům na Ukrajině, netuší. "Vím, že tam vtrhli (Rusové) a rozbili bránu, ale nevím, v jakém stavu to tam je," řekl. NIkomu by podle svých slov nepřát zažít válku, kdy například děti s každým šustnutím běhají do sklepa.

Pomoc fotbalistům Žytomyru zorganizoval fotbalový klub Olympia Hradec Králové. Ukrajinci kvůli ruské agresi uvázli na soustředění v Turecku a nemohli se vrátit domů. Hradecký klub zajistil sportovcům i jejich týmu ubytování a stravu, včetně možnosti působení ukrajinských fotbalistů v českých klubech.