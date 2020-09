Boxerka Bytyqi musela nastoupit do práce, teď se těší do ringu

Ústí nad Labem - Po desetiměsíční přestávce se na konci září postaví opět do ringu v současnosti nejlepší česká profesionální boxerka Fabiána Bytyqi. Držitelka pásu mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii nemohla boxovat zejména kvůli omezením souvisejícím s pandemií koronaviru. A stejně jako řadě sportovců nebo i umělců se jí při vynucené pauze změnil život; aby se uživila, musela začít chodit do zaměstnání.

"V únoru jsem dostala poslední výplatu (od týmu) a říkala jsem, že jsem ochotná vydržet bez peněz do června července. Dělala jsem ještě nějaké zkoušky ve škole, ale jak to pak vypadalo, že žádné zápasy nebudou, řekla jsem si, že mi nic jiného nezbývá, a nastoupila jsem do práce. Nechtěla jsem žít z úplných rezerv," řekla Bytyqi ČTK na tiskové konferenci v Ústí nad Labem.

Čtyřiadvacetiletá boxerka vystudovala ergoterapii na fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v oboru nyní i působí. "Zrovna se uvolnilo místo na dětské ergoterapii, což byla moje vysněná práce, tak jsem nastoupila a jsem spokojená," uvedla Bytyqi.

Snaží se pomáhat dětem s různým typem postižení, aby zvládly běžné i další činnosti. "Doufám, že se vše vrátí zpět a budu moct opět boxovat, ale práci už rozhodně nebudu opouštět. Našla jsem se tam, baví mě a chci tyto dvě věci skloubit dohromady," řekla.

Přestože se momentálně více připravuje odpoledne a večer, je v plném tréninku. Na konci měsíce se utká s Judit Hachboldovou z Maďarska. "Samozřejmě, že už se na zápas i soupeřku těším. Od posledního zápasu už je to hodně dlouho. S Maďarkou už jsem jednou měla boxovat, ale nakonec k zápasu nedošlo. Dá se tak říct, že ji mám načtenou a vím, do čeho jdu," uvedla Bytyqi.

Boxerka s kosovskými kořeny se netradičně nepředstaví ve své lehké minimuší váhové kategorii, ale v muší. Může tak být o čtyři kilogramy těžší. "V téhle váze jsem už léta neboxovala a docela se těším, že nemusím hubnout. Určitě to uvítají i všichni kolem mě, nikoho nebudu terorizovat svými špatnými náladami. Navíc tam nebude ani stres z obhajoby. Půjdu si zápas užít," řekla.

Podle aktuálních omezení to vypadá, že do Sportcentra Sluneta, kde se galavečer uskuteční, bude moct přijít 750 diváků. Existuje ale i hrozba, že se opatření zpřísní a bude se boxovat bez fanoušků. "Mrzí mě, že nebude Sluneta plná, jako vždy bývá, ale pro mě je nyní hlavní si stoupnout do ringu a dát si ostrý zápas. Kdyby tam lidi nebyli vůbec, ztratil by galavečer atmosféru, ale když to mám říct hnusně, tak teď mi je to jedno. Chci hlavně do ringu," dodala Bytyqi.