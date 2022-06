Bouřky zvedly hladiny toků v okolí Prahy, pršet bude i dopoledne

Praha - Při nočních bouřkách pršelo nejvíce v Praze, jižních a středních Čechách. V Komořanech spadlo za uplynulých 24 hodin více než 100 milimetrů vody. V okolí Prahy tak mohou kolísat hladiny zejména malých toků. Na třetím povodňovém stupni je ráno potok Botič v Průhonicích. Pršet má také dopoledne, postupně ale budou srážky ustávat. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

První bouřky se v ČR objevily v pátek odpoledne. "Kolem 19:00 přešel přes Šumavu do Čech pás velmi intenzivních bouřek, ve kterých napršelo kolem 30 až 40 mm za velmi krátkou dobu," uvedla meteoroložka Petra Sýkorová. Například v Boubíně napršelo za půl hodiny více než 40 milimetrů, což byl nejintenzivnější déšť ze všech stanic v Česku. Přes 35 milimetrů za 30 minut se dostaly také stanice ve Strakonicích, Strážném, Sedlicích a Černé v Pošumaví.

Bouřky večer postupovaly směrem k severovýchodu a ve druhé polovině noci většinou přecházely do trvalejších srážek. Nejvíc se projevovaly v jižních a středních Čechách, kde do dnešních 5:00 v kombinaci nočních bouřek a ranního trvalého deště napršelo ojediněle kolem 70 milimetrů vody, v Komořanech to bylo přes 100 milimetrů.

Déšť zvedal hladiny řek zejména v povodí Vltavy. Na území Prahy a v jejím okolí vystoupaly hladiny většinou až nad úroveň některého ze tří povodňových stupňů. Na třetí stupeň se dostal Botič a také Pitkovický potok, který ale ráno klesl už na první stupeň. Výstraha ČHMÚ před bouřemi již skončila, na některých místech ale stále může intenzivně pršet. "V závislosti na aktuální intenzitě a rozložení srážek očekáváme další výraznější kolísání na malých tocích v oblasti Prahy," uvedla hydroložka ČHMÚ Martina Kimlová. Na některých místech Česka platí až do dnešního poledne povodňová bdělost, v Praze a části středních Čech pak i povodňová pohotovost, což je vyšší stupeň výstrahy.

Hasiči měli kvůli bouřím desítky výjezdů. V jižních Čechách vyjížděli téměř sedmdesátkrát, ve středních Čechách evidují 150 výjezdů a v Praze 40. Většinou odstraňovali popadané stromy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Nikdo nebyl zraněn a nikdo nemusel být evakuován.

Dnes odpoledne a k večeru už budou srážky ustávat, neděle a pondělí mají být jasné či polojasné. Nejvyšší teploty by se v obou dnech měly dostat nad tropických 30 stupňů Celsia.

Jihočeský kraj

Jihočeští hasiči vyjížděli v pátek večer téměř sedmdesátkrát kvůli silným dešťům a bouřkám. Odklízeli popadané stromy, čerpali vodu ze zatopených sklepů, čistili propusti na střechách panelových domů, kde voda protékala výtahovými šachtami. Na webu o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. V Sedlici na Strakonicku napršelo 80,3 milimetru, místy foukal vítr rychlostí 70 kilometrů v hodině. Bouřky hrozí ještě dnes dopoledne. ČTK to dnes řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

Hasiči odklidili do pátečních 22:30 v kraji 23 popadaných stromů, nejvíc na Prachaticku, Českokrumlovsku a Strakonicku. Při 28 výjezdech odčerpávali vodu ze zatopených sklepů, ucpaných kanálů nebo z budov. Zajistili také několik uvolněných kovových dvoumetrových zábran, které spadly v Českých Budějovicích na zem a ohrožovaly zaparkovaná auta. Čistili propustky na střechách panelových domů v Budějovicích a Strakonicích. V Kaplici se podle mluvčí do jednoho domu valila voda a bylo nutné pytlovat. V Rožmitále na Šumavě či Jeníně museli čistit vpusti pod silnicí, protože hrozilo, že přeteče rybník.

V Sedlici na Strakonicku napršelo 80,3 milimetru, ve Strakonicích 77,7 milimetru, ve Vráži u Písku 75 milimetrů. Na Boubíně napršelo v pátek kolem 20:00 za půlhodiny 42 milimetrů, v Černé v Pošumaví přes 45 milimetrů za 40 minut, uvedli meteorologové. "Bouřka může být i (dnes) dopoledne," řekla Plášilová.

V kraji bude dnes nejdřív zataženo až oblačno, místy déšť. Odpoledne bude postupně až polojasno, ojediněle přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Meteorologové vydali před víkendem výstrahu, že páteční bouřky mohou být ojediněle extrémně silné. Spojené s přívalovým deštěm, krupobitím a větrem s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině.

Středočeský kraj

Kvůli bouřkám mají středočeští hasiči zvýšený počet výjezdů. Většinou pomáhají s odstraněním padlých stromů a odčerpáváním vody ze sklepů, informovala dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Od pátečních 11:00 do dnešních 6:30 vyjížděli hasiči v regionu téměř ke 150 událostem, z toho ve 104 případech se jednalo o technickou pomoc. V rámci těchto výjezdů zatím evidují zhruba 40 výjezdů ke stromům padlým přes silnici a přibližně 50krát jeli pomoci s odčerpáním vody ze sklepů a níže položených míst. "Nejvíce událostí bylo v okrese Praha-západ," uvedla Sýkora Fliegerová.

Podle předpovědi meteorologů bude ve středních Čechách intenzivně pršet až do odpoledních hodin. Před víkendem vydali meteorologové výstrahu, že páteční bouřky mohou být ojediněle extrémně silné a spojené s přívalovým deštěm.