Bookerovu cenu za román letos získal jihoafrický spisovatel Damon Galgut

Jihoafrický spisovatel a autor divadelních her Damon Galgut. ČTK/AP/David Parry

Londýn - Letošní Bookerovu cenu za román získal jihoafrický spisovatel a autor divadelních her Damon Galgut. Sedmapadesátiletý autor se svým románem The Promise (Slib) patřil k favoritům prestižní literární soutěže, uvedl deník The Guardian. Spolu s cenou získal také odměnu 50.000 liber (1,5 milionu korun), uvedla agentura AP. V češtině mu dosud žádný román nevyšel.

"Jsem hluboce a pokorně vděčný," uvedl Galgut a dodal, že ho zisk Bookerovy ceny "ohromil". Na toto ocenění byl nominován také v letech 2003 a 2010.

Jeho román The Promise se odehrává v Jihoafrické republice v období přechodu z režimu rasové segregace (apartheidu) k demokracii. Vypráví o rodině bělochů žijící na zemědělské usedlosti nedaleko Pretorie a porušeném slibu. Podle šéfky poroty, historičky Mayi Jasanoffové, je román hlubokým, silným a také stručným dílem, které vypráví "neuvěřitelně bohatý příběh" a věnuje se tématům, jež řešila jihoafrická společnost v posledních 40 letech.

Galgut byl v šestici úzkého výběru kandidátů. Mezi nimi byl také například úspěšný americký spisovatel Richard Powers či britská spisovatelka Nadifa Mohamedová, která byla první autorkou somálského původu, jež se dostala do úzkého výběru.

Bookerova cena je udělována od roku 1969. Zprvu byla určena pro spisovatele z Británie a bývalých britských kolonií, ale od roku 2014 ji může získat kterýkoli autor románu původně napsaného v angličtině. Ve výběru proto v posledních letech často jsou také autoři z USA.