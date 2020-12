Boleslav podlehla Slovácku 2:3 a dál čeká na výhru pod Jarolímem

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi na závěr podzimní části prvoligové sezony doma podlehli Slovácku 2:3 a nevyhráli ani ve čtvrtém utkání pod vedením staronového trenéra Karla Jarolíma. Středočeši z posledních šesti kol získali jediný bod a jsou dál patnáctí. Tým z Uherského Hradiště poskočil na šesté místo neúplné tabulky.

Zápas 14. kola gólově otevřel boleslavský Jiří Klíma, ještě v prvním poločase odpověděl Jan Kliment a po změně stran otočili skóre střídající Václav Jurečka a Vlastimil Daníček z penalty. Další náhradník Michal Škoda už jenom zmírnil domácí porážku.

Slovácko, povzbuzené suverénním domácím triumfem 4:0 nad Plzní, začalo aktivněji. Nejnebezpečnější byla Kohútova střela zpoza šestnáctky, která proletěla kousek nad břevnem.

Mladoboleslavští ve 20. minutě hned první velkou šanci proměnili. Na Marešův centr si naběhl Jiří Klíma a zblízka snadno skóroval. Za necelou čtvrthodinu vyrovnal Kliment, který po Navrátilově nákopu z vlastní poloviny z úhlu přehodil Mikulce. Domácí brankář ještě v závěru první půle zastavil Kohútovu ránu.

Po hodině hry se z rohového kopu znovu prosadil Jiří Klíma, ale sudí Petřík po konzultaci s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu. Poté převzalo iniciativu Slovácko. V 75. minutě po Sadílkově centru skóroval Jurečka umístěnou hlavičkou a za pět minut bylo pro Boleslav ještě hůř. Mikulec v šestnáctce fauloval Tomiče a nařízenou penaltu proměnil kapitán Daníček.

Mužstvo z Uherského Hradiště v lize vyhrálo v Mladé Boleslavi poprvé od roku 2010 a po devíti zápasech.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Věděli jsme, že Slovácko má konsolidovaný tým, velice nepříjemný v přechodové fázi, to jsme chtěli eliminovat. Takže jsme víc vycházeli z bloku a chtěli naopak chodit do rychlých protiútoků. Z jednoho takového se nám podařilo vstřelit branku. Měli jsme první poločas i několik nebezpečných standardních situací, škoda, že jsme z toho nevstřelili další branku. Soupeři jsme to nabídli jak na podnose, že srovnal. Druhý poločas jsme zase předvedli dvě fatální chyby. Pokrytí hráčů v šestnáctce - to je luxus pro soupeře, co mu dopřejeme. Ale dneska jsme asi podali nejtýmovější výkon oproti těm předešlým. Byli jsme přeci jenom líp zorganizovaní. Chlapci chtěli, nemyslím si, že bych jim tohle měl vyčítat. Ale bohužel doplácíme na chyby. Každý by si měl uvědomit, že dneska už je to boj o záchranu."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Hodnocení zápasu jako takovému se dneska vyhnu. Jsem moc rád, že jsme vyhráli. Za prvé jsme navázali na utkání s Plzní a za druhé zítra jsou Vánoce a myslím, že všichni bychom to asi kousali špatně, kdybychom dneska nevyhráli. Musím klukům poděkovat za poslední zápasy a za to, že jsme si za tím šli. Výhry s Plzní i ta dnešní jsou důležité. Vrátili jsme se do pater tabulky, kde chceme být. Díky všem, samozřejmě realizačnímu týmu a klukům, jak jsme ten závěr zvládli. Ale myslím, že to mohlo být ještě lepší. Bohužel máme takové výkyvy, že neudržíme křivku výkonnosti. Na tom musíme pracovat."

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 2:3 (1:1)

Branky: 20. Jiří Klíma, 86. Škoda - 34. Kliment, 75. Jurečka, 80. Daníček z pen. Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Vodrážka - Adam (video). ŽK: Mazáň, Jiří Klíma, Túlio, Mikulec - Tomič. Bez diváků.

M. Boleslav: Mikulec - Tatajev, Šimek, Křapka - Fulnek (85. Langhamer), Túlio, Budínský, Mareš (70. Janošek), Mazáň - Graiciar (76. Škoda), Jiří Klíma (70. Drchal). Trenér: Jarolím.

Slovácko: Nemrava - Šimko (62. Reinberk), Hofmann, Kadlec, Daníček - Havlík, Sadílek - Petržela (62. Jurečka), Kohút (81. Kubala), Navrátil (81. Srubek) - Kliment (70. Tomič). Trenér: Svědík.