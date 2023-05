Body Krejčího, Zachy a Pastrňáka nestačily, Boston končí v prvním kole play off

Zklamaní Brandon Carlo a brankář Jeremy Swayman z Bostonu po vyřazení s Floridou v 1. kole play off NHL, 30. dubna 2023.

Zklamaní Brandon Carlo a brankář Jeremy Swayman z Bostonu po vyřazení s Floridou v 1. kole play off NHL, 30. dubna 2023. ČTK/AP/Michael Dwyer

New York - Hokejisté Bostonu i přes tři body Davida Krejčího, gól Davida Pastrňáka a asistenci Pavla Zachy podlehl Floridě 3:4 v prodloužení a v play off NHL končí hned v prvním kole. Suverénní vítěz základní části prohrál třikrát v řadě a v sérii ztratil vedení 1:3 na zápasy. Sedmý zápas nezvládli ani obhájci Stanley Cupu z Colorada, kteří sezonu uzavřeli prohrou se Seattlem 1:2.

Fotogalerie

Boston po 22 minutách prohrával po gólech Brandona Montoura a Sama Reinharta 0:2. Skóre Bruins otočili hlavně díky Krejčího třem bodům. Ve 28. minutě český centr zakončil přesilovkovou kombinaci a po Zachově asistenci snížil na 1:2. V úvodu třetí třetiny se sedmatřicetiletý útočník podepsal pod zbylé dva góly Bostonu a s 12 asistencemi v rozhodujících sedmých zápasech se osamostatnil v čele historických tabulek NHL.

Ještě předtím po 55 vteřinách druhého dějství srovnal po další využité přesilovce Tyler Bertuzzi a o tři minuty později poslal nejlepší tým dlouhodobé části do vedení Pastrňák. "Když jsem dal ve třetí třetině gól na 3:2, věřil jsem, že zápas dovedeme do vítězného konce. Byli jsme blízko, ale nedopadlo to. Je to zdrcující," uvedl Pastrňák.

Florida minutu před koncem základní hrací doby zásluhou Montourova druhého gólu poslala zápas do prodloužení. "Koukl jsem se na čas a do konce zbývaly nějaké dvě minuty. Prohrávali jsme o gól a vypadalo to s námi všelijak. Moc bych toho na náš postup nevsadil. Když jsme vyrovnali, mé nastavení se kompletně změnilo, věděl jsem, že vyhrajeme," řekl trenér Panthers Paul Maurice.

V nastavení se na branku čekalo necelých devět minut. V čase 68:35 Carter Verhaeghe využil clony Matthewa Tkachuka a poslal Panthers dál, do série s Torontem. Pro Boston skvěle rozjetá sezona skončila. "Je úžasné vyhrát sedmý zápas. Musím ale ocenit způsob, jakým jsme se dostali zpět do série. To byla jízda. Dnešní obrat v poslední minutě byl pouhou třešničkou na dortu," řekl střelec vítězné branky Panthers.

Boston v základní části stanovil rekord v počtu výher i získaných bodů. Ani jednou za celou sezonu neprohrál třikrát za sebou. Až nyní v závěru série s Floridou. "To, že jsme je vyřadili poté, co odehráli téměř dokonalou základní část, je neuvěřitelné. Našemu úspěchu nevěřil nikdo, kromě kluků v této kabině. Boston má asi nejlepší tým, proti kterému jsem kdy hrál. To, že jsme uspěli, je opravdu bláznivé," uvedl Tkachuk.

Právě on byl klíčovým hráčem Floridy. Bruins se nedokázali vyrovnat s jeho nepříjemnou hrou a výbornou prací v předbrankovém prostoru. V klíčovém duelu sice měl pouze jednu asistenci, v sérii ale nasbíral 11 bodů a byl jejím nejproduktivnějším hráčem. "Chyběla minuta a mohli jsme tu stát smutní. Při oddechovém času v závěru jsem měl v hlavě pochybnosti, naštěstí jsme ale vyrovnali a jdeme dál," řekl útočník, který na Floridu přišel před sezonou z Calgary.

Brzký konec je velkou ranou pro první dva centry Bruins. Jak Patrice Bergeron, tak Krejčí měli dost možná poslední reálnou šanci na zisk Stanley Cupu. Oběma končí smlouva a jejich pokračování v NHL je nejisté. "Je to těžké. Celý rok jsme tvrdě bojovali a teď končíme tak rychle. Je složité říct něco jiného, než že jsem zklamaný," řekl kapitán Bruins. "Teď chci strávit nějaký čas s rodinou, co bude dál, teprve uvidím," dodal Bergeron.

"Vést ho pro mě byla úžasná zkušenost. Je to skvělý člověk a hokejista. Spoustu jsem se toho od něj naučil. Doufám, že bude pokračovat i příští rok," řekl na Bergeronovu adresu trenér Bruins Jim Montgomery.

Hokejisté Seattlu v první sérii play off v klubové historii vyřadili obhájce titulu Colorado. O postupu nejmladšího klubu v lize rozhodl dvougólový Oliver Bjorkstrand. Za Avalanche pouze snížil Mikko Rantanen. Seattle v semifinále Západní konference čeká Dallas.

"Nechtěl jsem večer v posteli přemýšlet nad tím, proč jsem hrál špatně. Jsou dny, kdy se daří a dny, kdy se daří méně. Jsem rád, že dnes to v mém případě byl ten první případ," řekl Bjorkstrand, který v letošním play off skóroval poprvé.

Důležitou postavou byl gólman Kraken Philipp Grubauer. Německý brankář zneškodnil 33 střel svých bývalých spoluhráčů a dovedl Seattle k historickému postupu. Blýskl se hlavně v první třetině, kdy 16 zásahy otupil prvotní tlak Colorada. "Je to jen začátek, v tomto týmu je mnohem víc," uvedl.

V brance Colorada i posedmé v sérii dostal přednost Alexandar Georgijev. Pavel Francouz tak do letošních bojů o Stanley Cup nezasáhl. Colorado ztratilo rozhodující sedmý duel pošesté za sebou, naposledy uspělo v roce 2002, kdy ve druhém kole porazilo San Jose 1:0.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 7. zápas:

Boston - Florida 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 28. Krejčí (Zacha), 41. Bertuzzi (Krejčí), 45. Pastrňák (Krejčí) - 13. a 59. Montour, 22. Reinhart, 69. Verhaeghe. Střely na branku: 36:31. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Montour (oba Florida), 3. Krejčí (Boston). Konečný stav série 3:4.

Západní konference - 7. zápas:

Colorado - Seattle 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 40. Rantanen - 24. a 28. Bjorkstrand. Střely na branku: 34:27. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Grubauer (oba Seattle), 3. MacKinnon (Colorado). Konečný stav série 3:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Hintz (Dallas) 6 12 (5+7) 2. Draisaitl (Edmonton) 6 11 (7+4) 3. M. Tkachuk (Florida) 7 11 (5+6) 4. Marner (Toronto) 6 11 (2+9) 5. Rantanen (Colorado) 7 10 (7+3) 6. Bertuzzi (Boston) 7 10 (5+5) 7. Marchand (Boston) 7 10 (4+6) 8. McDavid (Edmonton) 6 10 (3+7) 9. Bouchard (Edmonton) 6 10 (2+8) 10. Kreider (NY Rangers) 6 9 (6+3) 42. Zacha (Boston) 7 6 (0+6) 43. Pastrňák (Boston) 7 5 (5+0) 83. Krejčí (Boston) 4 4 (1+3) 87. Chytil (NY Rangers) 6 4 (1+3) 102. Palát (New Jersey) 6 3 (2+1) 106. Nečas (Carolina) 6 3 (1+2) 178. Nosek (Boston) 7 2 (0+2)