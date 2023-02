Blinken v Ankaře apeloval na rychlý souhlas Turecka s rozšířením NATO

Ankara - Šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu vyzval amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena po jednání v Ankaře, aby v Kongresu podpořil a uspíšil prodej stíhaček F-16 Turecku. Poděkoval mu rovněž za pomoc po ničivém zemětřesení. Blinken zdůraznil, že USA usilují o rychlý vstup Švédska a Finska do NATO a že obě země už udělaly konkrétní kroky, které Turecku slíbily za souhlas se vstupem do aliance. Çavuşoglu nicméně zopakoval, že Ankara je nepovažuje za dostatečné, uvedla agentura Reuters.

"Spojené státy silně podporují co nejrychlejší rozšíření NATO o severské země," řekl dnes Blinken na tiskové konferenci v Ankaře. Jeho turecký protějšek v této souvislosti uvedl, že spojenci v Severoatlantické alianci by měli více naléhat zejména na Švédsko, aby udělalo více k získání souhlasu Ankary s jeho vstupem do NATO.

Podle deníku Daily Sabah Çavuşoglu také kritizoval Spojené státy za podporu kurdských milic v Sýrii, které Ankara považuje za teroristy a které ale mezinárodní alianci v čele s USA za občanské války v Sýrii výrazně pomohly v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Právě kurdská otázka je jedním z témat, kvůli nimž Ankara blokuje vstup Švédska do aliance. Požaduje totiž od Stockholmu vydání i řady Kurdů, které viní ze spolupráce s teroristickými organizacemi, což ale oni odmítají.

Blinken zahájil v neděli podle deníku Daily Sabah svou první cestu do Turecka v úřadu amerického ministra zahraničí. V neděli spolu s Çavuşogluem navštívil oblasti postižené zemětřesením ze 6. února a slíbil Turecku další pomoc. Už krátce po zemětřesení oznámily USA pomoc 85 milionů dolarů (1,9 miliardy Kč), v neděli Blinken uvedl, že Washington přispěje dalšími 50 miliony dolarů na nouzovou podporu uprchlíkům a 50 miliony dolarů na další humanitární pomoc. Spojené státy poslaly po zemětřesení také záchranáře, zdravotní materiál či techniku na odstraňování sutin.

Ještě dnes má Blinken v Ankaře jednat i s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a poté odletí do Řecka, kde se má setkat mimo jiné s předsedou řecké vlády Kyriakosem Mitsotakisem.