Libor Vojkůvka, naivní malíř a člověk všestranných zájmů, stačil v letošním roce uskutečnit již dvě velké zahraniční cesty. Domů do svého ateliéru ve Šternberku na Olomoucku si z nich přivezl náměty na nejméně deset obrazů i nápady pro knížku, kterou by chtěl do dvou let vydat. ČTK/ČTK