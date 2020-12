Blatný: V lednu do ČR dorazí asi 320.000 vakcín, je to navýšení

Praha - Česko si v úterý vyjednalo navýšení dodávek vakcín proti covidu-19 o dalších 50.000. Celkem by do ČR mělo v lednu dorazit zhruba 320.000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která má zatím jako jediná registraci v EU. Po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

První dodávka asi 9750 dávek, která by měla dorazit 26. prosince, bude podle Blatného využita během následujících tří dnů. Očkování dostanou zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Další dodávka o velikosti asi 20.000 dávek se čeká před koncem roku a pak budou dodávky podle ministra pokračovat v týdenních intervalech.

Distribuci vakcíny bude zajišťovat přímo firma Pfizer, která ji poveze ze své továrny v belgickém Puursu, kde se také očkovací látky vyrábějí. První dodávka bude mířit do čtyř pražských a dvou brněnských nemocnic. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové dodávka v sobotu nejprve přijede do Fakultní nemocnice Motol a odtud bude distribuována do dalších nemocnic. Očkování začne v neděli. Podrobnosti o distribuci nechce úřad sdělovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už v pondělí na dotaz novinářů, zda bude dodávku hlídat policie jako v Německu, odpověděl: "Od hranice ta dodávka bude mít ochranu."

V hlavním městě se do vakcinace zapojí Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Nemocnice na Bulovce, v Brně pak Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Každá zvládne naočkovat stovky lidí denně.