Blatný slíbil nemocnici Cheb tři lékaře i více převozů nemocných

Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný (vlevo na snímku při tiskové konferenci, vpravo je hejtman Petr Kulhánek). Ministr přislíbil zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Řekl, že převozy do sousedního Německa zatím nejsou nutné, šlo by podle něj jen o několik málo pacientů. ČTK/Kubeš Slavomír