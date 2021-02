Blatný: Není důvod, aby lidé odmítali očkování AstraZenekou

Praha - Někteří lidé odmítají očkování proti covidu-19 vakcínou od firmy AstraZeneca, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k tomu není důvod. Novinářům dnes řekl, že vakcína je spolehlivá a chrání očkované před závažným průběhem nemoci a úmrtím. Ministerstvo také zvažuje, že by vakcínou očkovalo pedagogy.

Vakcína AstraZeneky se začala do Česka dovážet 6. února, v zemi už jsou v současnosti desítky tisíc dávek vakcíny. Podle dat ministerstva zdravotnictví ale zatím bylo využito jen asi 2800 dávek. Důvodem, proč část dávek zatím nebyla využita, je podle ministerstva i to, že se někteří lidé nechtěli nechat touto vakcínou očkovat.

Některé evropské země doporučily používání vakcíny jen u lidí mladších 65 let. Zdůvodnily to tím, že není k dispozici dostatek dat o účinnosti látky u starších lidí. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) koncem ledna doporučila schválení vakcíny AstraZeneca, aniž určila věkovou hranici pro její použití a toto převzala i ČR. Blatný dnes řekl, že není důvod použití vakcíny AstraZeneky nějak omezovat. Země, které použití omezují věkem, tak podle ministra činí kvůli jejich vlastní očkovací strategii.

Někteří lidé v Česku vakcínu odmítli také kvůli zprávám o její nižší účinnosti. Podle agentury AFP má vakcína AstraZeneca účinnost 70 procent. Ostatní v Česku již používané vakcíny firem Pfizer//BioNTech a Moderna ji mají přes 90 procent.

Obavy o účinnost vakcíny jsou ale podle Blatného liché. Hlavním důvodem vakcinace je podle ministra to, aby vakcína ochránila před smrtí, a to očkovací látky firmy AstraZeneca plní. Dodal, že se nyní uvažuje o tom, že by se AstraZenekou očkovali pedagogové. Od 1. března totiž vláda plánuje postupný návrat dětí do škol za podmínky pravidelného testování.

Ukončené očkování má v Česku zhruba 182.000 lidí, dalších asi 302.000 lidí zatím dostalo jen jednu očkovací dávku.