Binder vybojoval pro KTM v Brně historický triumf v MotoGP

Brno - Závod královské kategorie MotoGP ovládl ve Velké ceně České republiky silničních motocyklů nečekaně Jihoafričan Brad Binder. Připsal si ve třetím startu v nejvyšší třídě premiérový triumf a zároveň se postaral o první vítězství pro tovární tým KTM v historii. V Moto2 byl nejrychlejší Ital Enea Bastianini, v Moto3 premiérově vyhrál Ital Dennis Foggia. Jediný Čech na startu čtvrtého závodu mistrovství světa Filip Salač byl v nejslabší kategorii pětadvacátý a ani při třetím startu na Masarykově okruhu nebodoval.

Binder, světový šampion Moto3 z roku 2012 a druhý muž loňského hodnocení Moto2, byl v kvalifikaci sedmý. V závodě byl ale nejlepší, rychle postupoval vpřed, ve 13. kole se dostal do čela a zvyšoval náskok. Druhého Itala Franca Morbidelliho porazil o více než pět sekund, třetí skončil vítěz kvalifikace Johann Zarco z Francie.

"Nemám slov, sen se stal skutečností. Byla to dlouhá cesta do mistrovství světa a do MotoGP. Pocity se těžko popisují, děkuji všem, kteří mi pomáhali, i KTM, která připravila vynikající motorku," řekl Binder, jenž si dal dárek k 25. narozeninám, které oslaví příští týden.

V čele průběžného pořadí MotoGP je i nadále dnes v Brně sedmý Francouz Fabio Quartararo, který ve druhé polovině závodu ztrácel a nenavázal na předchozí dva triumfy z Jerezu. Přesto navýšil na 17 bodů náskok v čele celkové klasifikace před Španělem Maverickem Viňalesem, jenž byl na jihu Moravy až čtrnáctý.

Osmnáctiletému Salačovi se na Masarykově okruhu nedařilo od pátečních tréninků, v kvalifikaci byl až dvacátý. Dnes se sice jeho týmu podařilo odstranit problémy s prasklým tlumičem řízení, v závodní jízdě ale jeho motocykl Honda ideálně nefungoval. Krátce po startu se sice Salač posunul na 16. místo, ale následně se začal kvůli problémům s brzdami propadat a dojel poslední.

V čele závodu se v úvodu držel španělský lídr MS Albert Arenas, který si dokázal na chvilku vypracovat i náskok sedmi desetin sekundy. V sedmém kole jej ale předstihl Foggia, jenž nakonec ustál i ataky soupeřů v posledním kole. Krátce jej sice předjel Japonec Ai Ogura, ale devatenáctiletý Ital rychle zaútočil zpět a vítězství uhájil. "Byl to složitý závod, ale jsem rád, že jsem poprvé v mistrovství vyhrál. Raketa je zpět," řekl Foggia s odkazem na svou přezdívku.

Druhý dojel Arenas, jenž má nyní v čele MS náskok 18 bodů před Ogurou, jenž dojel třetí. "Ještě před deseti dny nebylo jisté, že tady pojedu, protože otok a bolesti kolena po pádu v Jerezu byly velké. Prakticky jsem nemohl ani řadit. Snažil jsem se ale každý den cvičit a v pátek jsem v Brně zjistil, že to půjde. Dnešní druhé místo je z toho pohledu neuvěřitelné," řekl Arenas.

Bastianini se po druhém triumfu v seriálu MS za sebou dostal do čela průběžného pořadí Moto2. Druhý byl Brit Sam Lowes, třetí skončil vítěz kvalifikace Joe Roberts, který se na stupně vítězů prosadil poprvé v kariéře.

Dvaadvacetiletý Bastianini startoval z první řady, hned se dostal do čela a první místo až do cíle neopustil. Elitní trojice Bastianini, Lowes, Roberts si s menšími odstupy mezi sebou držela pozice a nikoho dalšího do bojů o stupně vítězů nepustila.

"Skvěle mi vyšel start, dostal jsme se do čela a pak jsem se snažil jet, co to šlo. Sice se mi nedařilo více odskočit Samu Lowesovi, ale když zkoušel v posledním kole útočit, měl jsem to pod kontrolou," řekl Bastianini po pátém triumfu v MS v kariéře.

Dosavadní lídr seriálu Tecuta Nagašima dojel po nevydařené kvalifikaci až jedenáctý a klesl na průběžné třetí místo. Druhý je Ital Luca Marini, který v Brně skončil čtvrtý.

Seriál mistrovství světa pokračuje již příští týden v Rakousku.

Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 39:06,370, 2. Arenas (Šp./KTM) -0,205, 3. Ogura (Jap./Honda) -0,251, 4. Antonelli (It./Honda) -0,381, 5. McPhee (Brit./Honda) -0,509, 6. Fernández (Šp./KTM) -0,808, ...25. Salač (ČR/Honda) -47,046.

Průběžné pořadí (po 4 závodech): 1. Arenas 70, 2. Ogura 52, 3. McPhee 51, 4. Suzuki (Jap./Honda) 44, 5. Fernández 36, 6. Foggia 32, ...19. Salač 8.

Moto2: 1. Bastianini (It./Kalex) 39:13,926, 2. Lowes (Brit./Kalex) -0,423, 3. Roberts (USA/Kalex) -5,948, 4. Marini (It./Kalex) -8,797, 5. A. Fernández (Šp./Kalex) -9,392, 6. Bezzecchi (It./Kalex) -10,306.

Průběžné pořadí MS (po 4 závodech): 1. Bastianini 73, 2. Marini 58, 3. Nagašima (Jap./Kalex) 55, 4. Lowes 46, 5. Canet (Šp./Speed Up) 36, 6. Martín (Šp./Kalex) 34.

MotoGP: 1. Binder (JAR/KTM) 41:38,764, 2. Morbidelli (It./Yamaha) -5,266, 3. Zarco (Fr./Ducati) -6,470, 4. Rins (Šp./Suzuki) -6,609, 5. Rossi (It./Yamaha) -7,517, 6. Oliveira (Portug./KTM) -7,696.

Průběžné pořadí MS (po 3 závodech): 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 59, 2. Viňales (Šp./Yamaha) 42, 3. Morbidelli 31, 4. Dovizioso (It./Ducati) 31, 5. Binder 28, 6. Zarco 28.