Biker Cink věří, že by v olympijském horku mohl mít šanci

Tokio - Olympijská trať sice bikerovi Ondřeji Cinkovi profilem s krátkými kopci moc nehraje do karet, ale český jezdec sází na svoji výkonnost. Věří, že v horku má šanci vydržet v pondělním olympijském závodu až do závěrečného boje o medaile.

Na olympiádu přijel po úspěšné sezoně. V posledním závodu Světového poháru dojel druhý, což mu dodalo sebevědomí. "Sezona je opravdu dobrá a doufám, že i v pondělí bude forma stejná. Trošku doufám, že to bude lepší, že jsem se dokázal připravit dobře," řekl Cink.

Pokud by se mu podařilo vystoupit na stupně vítězů, završil by český olympijský medailový hattrick. Navázal by na zlato a stříbro Jaroslava Kulhavého z Londýna 2012 a Ria de Janeiro 2016.

Aby to dokázal, musí se vyrovnat s krátkými kopci na trati. "Profil mi úplně nehraje do karet. Spíš to vidím na to, snažit se vydržet co nejdéle vepředu. Očekávám velkou skupinu po celý závod a bude se rozhodovat v posledních dvou kolech. Kopce se za tu hodinu a půl nasčítají a poslední dvě kola už budou jenom o tom výkonu. Tam si myslím, že bych mohl mít šanci," věří.

Roli bude hrát teplé a vlhké počasí japonského léta. "Jestli se pojede nějaké vražedné tempo, tak to někdo může rychle odskákat," uvědomuje si Cink. Sám má závody v horku rád. " Nevadí mi to, i když tohle je trošku větší extrém. Uvidíme, jak si s tím tělo poradí."

Po příletu do dějiště her se přesunul do Izu, dějiště cyklistických závodů vzdáleném přes 130 kilometrů jihovýchodně od hlavní olympijské vesnice v Tokiu. Bikeři bydlí právě v Izu, po nich tam přijedou dráhaři, aby měli snadnější přístup na start. "Je zvláštní být zavřený v areálu, nikam se nedostat a jezdit jen na závodiště a zpátky," řekl třicetiletý Cink.

Atmosféru her proto zatím moc nepociťuje. "Zatím mi to jako olympiáda nepřijde. Až na to, že máme na sobě olympijské oblečení a klasický kartičky (akreditace)," pronesl účastník olympiád v Londýně i Riu, na kterých dojel shodně čtrnáctý.

Papírovými favority na zlato budou Nizozemec Mathieu van der Poel, Brit Thomas Pidcock či Švýcar Mathias Flückiger. "Myslím si ale, že tam bude dost závodníků, kteří pojedou o medaile. I Nino je určitě dobře připravený, tahle trať mu sedí," zmínil Cink švýcarskou hvězdu Nino Schurtera, olympijského vítěze z Ria, z Londýna stříbrného za Kulhavým a v Pekingu 2008 bronzového.