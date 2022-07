Biker Cink je pošesté mistrem republiky v cross country, Czeczinkarová poprvé

Stupno (Rokycansko) - Biker Ondřej Cink oslavil nedávné narození dcery ziskem mistrovského titulu ve Stupně. Domácí šampionát v olympijském cross country ovládl počtvrté za sebou a celkově pošesté. Mistryní republiky se poprvé stala Jana Czeczinkarová.

Nejlepší český biker posledních let Cink se stal v týdnu poprvé otcem a na téměř domácí trati poblíž rodných Rokycan potvrdil roli největšího favorita.

"Bylo to těžké, moc jsem toho v týdnu nenatrénoval, ale tady to pro mě moc znamená. Narodila se mi dcera, plus tohle vítězství, prostě nevím, co říci. Atmosféra byla skvělá. Tolik lidí co mě přišlo podpořit, to jsem snad ani nečekal. Vítězství je dnes pro dceru a manželku," prohlásil Cink.

Do čela se jednatřicetiletý cyklista dostal v druhém ze sedmi okruhů a zvítězil s náskokem 28 sekund před olympijským vítězem z Londýna 2012 Jaroslavem Kulhavým.

Sedmatřicetiletý cyklista ve své ohlášené poslední profesionální sezoně přidal další úspěch po květnovém zisku domácího titulu a červnovém bronzu z mistrovství Evropy v maratonu. Třetí dojel s odstupem 35 sekund Lukáš Kobes.

Cink dosáhl na titul v jinak nepříliš povedené sezoně, v níž má i vinou zdravotních problémů daleko k zopakování loňského třetího místa ve Světovém poháru. Od roku 2013 Cink s Kulhavým nikoho jiného na domácí trůn nepustili.

Czeczinkarová si dojela pro první mistrovský dres dva dny před 25. narozeninami. "Všechno se sešlo skvěle, trať mi výborně sedla. I když trať byla hodně prašná, tak jinak se vše vydařilo. Zatáhlo se a nebylo až takové vedro. Výhrou jsem si dala takový předčasný dárek k narozeninám," uvedla.

Za cyklistkou, jež patří k české špičce i v cyklokrosu, skončila s odstupem 51 sekund druhá Adéla Holubová. Třetí byla se ztrátou půldruhé minuty Tereza Tvarůžková. Úřadující čtyřnásobná šampionka Jitka Čábelická za vítězkou zaostala o téměř tři minuty a zůstala bez medaile.

Mistrovství republiky a závod Českého poháru v cross country horských kol ve Stupně (Rokycansko): Muži: 1. Cink (Kross Orlen) 1:25:23, 2. Kulhavý (Česká spořitelna-Accolade) -28, 3. Kobes (Gapp System-Kolofix) -35, 4. Zatloukal (Nutrend Specialized) -37, 5. Rauchfuss (Česká spořitelna-Accolade) -1:24, 6. Škarnitzl (Gapp System-Kolofix) -1:34. Průběžné pořadí ČP (po 5 ze 6 závodů): 1. Zatloukal 1130, 2. Kobes 1100, 3. Hula (Expres CZ-Tufo Kolín) 840. Ženy: 1. Czeczinkarová (Liv Elmtrade) 1:28:49, 2. Holubová (kola-bbm.cz) -51, 3. Tvarůžková (Expres CZ-Tufo Kolín) -1:25, 4. Čábelická (Gapp System-Kolofix) -2:57, 5. Štěpánová (Cyklostar Head Pirelli) -5:22, 6. Průdková (Multicraft) -6:14. Průběžné pořadí ČP (po 5 ze 6 závodů): 1. Czeczinkarová 1290, 2. Holubová 1260, 3. Štěpánová 1090.