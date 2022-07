Bidenova podpora podle nového průzkumu dál klesá

Washington - Americká veřejnost se dál odvrací od prezidenta Joea Bidena a ani většina voličů jeho Demokratické strany si nepřeje, aby ji reprezentoval v příštích prezidentských volbách. Vyplývá to z nového průzkumu vypracovaného pro deník The New York Times (NYT). Pouze 33 procent respondentů uvedlo, že schvalují Bidenovo úřadování, a jen 13 procent vyjádřilo názor, že Spojené státy jsou "na správně cestě".

Nová čísla potvrzují slábnoucí pozici Bidena v době, kdy jeho plány v sociální či environmentální sféře stagnují a Američany podobně jako obyvatele evropských zemí trápí rostoucí životní náklady. Prezidentova popularita v posledních měsících klesla pod 40 procent a je nyní nižší, než byla podpora Donalda Trumpa ve stejné fázi jeho mandátu, uvádí web FiveThirtyEight.

Nový průzkum ukazuje Bidenovu "míru souhlasu" na nebezpečně nízké úrovni, píše NYT. Hlava státu podle něj čelí kromě nepříliš překvapivého odporu republikánů také "alarmující míře nedůvěry" demokratických voličů. Úřadování Bidena schvaluje asi 70 procent příznivců jeho strany, což NYT označuje za relativně nízké číslo.

Zároveň jen 26 procent respondentů volících Demokratickou stranu uvedlo, že by Biden měl být nominován do prezidentských voleb v roce 2024. Dalších 64 procent se v průzkumu vyslovilo pro výběr jiného kandidáta. V této souvislosti se spekuluje zejména o současné viceprezidentce Kamale Harrisové nebo guvernérovi Kalifornie Gavinu Newsomovi.

Biden je nejstarším prezidentem v dějinách Spojených států a při případné účasti v příštích volbách by mu bylo skoro 82 let. Opakovaně přitom uvádí, že se chce v roce 2024 ucházet o znovuzvolení. Jeho věk byl nicméně v novém průzkumu nejčastěji jmenovaným faktorem mezi těmi demokraty, kteří by rádi za dva roky viděli jiného kandidáta.

Na straně republikánů mezitím 76letý exprezident Trump rovněž dává najevo, že se bude o prezidentskou funkci znovu ucházet. Zůstává hlavní tváří Republikánské strany, avšak v posledních týdnech a měsících se pro něj před stranickými primárkami rýsuje zdatný vyzyvatel v podobě guvernéra Floridy Rona DeSantise.