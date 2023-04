Washington - Americký prezident Joe Biden definitivně potvrdil, že se bude v roce 2024 ucházet o znovuzvolení. Po týdnech spekulací dnes zahájil předvolební kampaň zveřejněním tříminutového klipu, v němž hovoří o "extremismu" Republikánské strany pod vedením exprezidenta Donalda Trumpa a o potřebě postavit se za demokracii a základní svobody. Zároveň vyzývá Američany, aby mu pomohli dokončit práci zahájenou v současném volebním období.

"Každá generace zažívá okamžik, kdy se musela postavit za demokracii. Postavit za své základní svobody. Jsem přesvědčen, že tohle je ten náš," uvedl 80letý politik Demokratické strany. "Otázka, které čelíme, je to, zda v příštích letech budeme mít více svobody nebo méně, více práv, nebo méně," říká prezident v novém videu.

Novou kandidaturu oznámil přesně čtyři roky poté, co vstoupil do kampaně před minulými prezidentskými volbami. Tehdy jeho předvolební klip začínal pasáží o krvavém protestu krajní pravice ve státě Virginie a také tentokrát Biden na úvod zmiňuje to, proti čemu se chce jasně vymezit. Video začíná záběry z předloňského vpádu Trumpových stoupenců do sídla Kongresu a následně upozorňuje na restriktivní kroky republikánů napříč USA kolem přístupu k potratům, náplně školní výuky i účasti ve volbách.

"Po celé zemi se extremisté MAGA (zkratka Trumpova hesla 'učiňme Ameriku zase skvělou', pozn. ČTK) spojují, aby napadli tyto základní svobody," uvádí Biden. "Když jsem kandidoval na prezidenta před čtyřmi lety, řekl jsem, že jsme v bitvě o duši Ameriky. To stále platí," pokračuje.

Biden by se příští rok v listopadu mohl znovu utkat Trumpem, kterého průzkumy aktuálně favorizují na zisk nominace Republikánské strany. Současný šéf Bílého domu mezitím ve vlastní straně nečelí žádným "vážným rivalům", píše agentura AP, a má tak před sebou hladkou cestu k opětovné nominaci.