Biden probral vývoj v Rusku se Scholzem, Macronem a Sunakem, uvedl Bílý dům

Washington - Americký prezident Joe Biden se dnes spojil s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Rishim Sunakem, aby s nimi probral vývoj v Rusku, kde žoldnéři zapojení do války na Ukrajině zahájili povstání proti ruské armádě. Bez jakýchkoli podrobností to oznámil v prohlášení Bílý dům.

Prezidentský úřad také uvedl, že Biden dostal od členů své administrativy informace o vývoji. Brífinku se účastnili ministr zahraničí Antony Blinken, ministr obrany Lloyd Austin, nejvýše postavený americký generál Mark Milley nebo šéfové amerických tajných služeb.

Šéf Bílého domu se zatím k ozbrojené vzpouře v Rusku nevyjádřil a nebylo jasné, zda tak dnes učiní. Reportérka televize CNN Kaitlan Collinsová na twitteru uvedla, že měl dnes na programu přesun do do venkovského sídla amerických prezidentů Camp David. Podle listu The New York Times svůj odjezd kvůli konzultaci s evropskými lídry odložil.

Deník předtím s odvoláním na své zdroje napsal, že představitelé USA nechtějí veřejně říct nic, co by mohlo dát ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dodatečný důvod svalovat na ně aktuální domácí problémy.