Biden představil svůj tým pro komunikaci tvořený ženami

Washington - Nově zvolený americký prezident Joe Biden představil svůj komunikační tým, který tvoří pouze ženy. Ředitelkou komunikace Bílého domu se stane mluvčí Bidenova volebního štábu Kate Bedingfieldová. Bidenovou tiskovou mluvčí pak bude Jen Psakiová, která byla mluvčí ministerstva zahraničí za vlády Baracka Obamy, uvedla agentura Reuters.

Mluvčí viceprezidentky Kamaly Harrisové bude Symone Sandersová, která byla hlavní poradkyní kampaně Bidena a Harrisové. Ředitelkou pro komunikaci příští první dámy Jill Bidenové bude Elizabetha Alexanderová, mluvčí Bidena v době, kdy zastával funkci viceprezidenta. Dalšími členkami týmu budou Karin Jeanová-Pierrová, Ashley Etiennová a Pili Tobarová.

"Jsem hrdý na to, že dnes mohu představit první hlavní komunikační tým Bílého domu tvořený výhradně ženami," uvedl Biden v prohlášení.

Biden ještě před zvolením sliboval, že jeho tým bude odrážet různorodost americké společnosti. Tento jeho závazek se podle podle zdrojů amerických médií bude snažit naplnit také jmenováním několika osob tmavé pleti do vůdčích pozic ve svém ekonomickém týmu.

Ředitelkou úřadu pro správu a rozpočet by se podle informací médií měla stát Neera Tandenová, která je prezidentkou a generální ředitelkou liberálního institutu Centrum pro americký pokrok. Sloužila také jako ekonomická poradkyně exprezidenta Baracka Obamy a neúspěšné kandidátky na prezidentku Hillary Clintonové.

V Nigérii narozený Adewale Adeyemo bude přímým zástupcem Janet Yellenové, kterou Biden plánuje nominovat do pozice ministryně financí. Adeyemo byl vysoce postaveným ekonomickým poradcem Obamy a také prvním ředitelem jeho neziskové nadace.

Cecilia Rouseová, v současnosti děkanka fakulty veřejné a mezinárodní politiky Princetonské univerzity, se postaví do čela Rady ekonomických poradců (CEA), což je hlavní poradní a analytický ekonomický orgán v Bílém domě. Předsedkyně CEA rovněž bývá hlavní mluvčí Bílého domu v ekonomických otázkách.

Podle informací listu The New York Times by se zřejmě nejbližším Bidenovým ekonomickým poradcem měl stát Brian Deese, který se postaví do čela Národní ekonomické rady (NEC). Ta je obecně považována za vlivnější než CEA, jelikož působí přímo v západním křídle Bílého domu, kde jsou prezidentovy kanceláře.

Bidenův tým informace médií o vysokých ekonomických pozicích zatím nekomentoval, vyjádřit se odmítli i samotní předpokládaní kandidáti. Tandenovou, Rouseovou a Adeyemoa by musel do nominovaných pozic potvrdit Senát.

Agentura Reuters poznamenává, že by Biden mohl čelit odporu proti některým nominovaným osobám nejen ze strany republikánů, ale rovněž od levicového křídla Demokratické strany, které je někdy označované za progresivistické.

Kontroverzní by přitom mohlo být především jmenování Deese, který momentálně figuruje v manažerské pozici v nadnárodní investiční společnosti BlackRock. Podle Jeffa Hausera, ředitele organizace Revolving Door Project, který analyzuje vliv finančních společností na americkou vládu, má BlackRock velký zájem na ovlivnění některých vládních rozhodnutí a Deese by se proto zřejmě musel složitě vyhýbat obviněním ze střetu zájmů, nebo se dobrovolně vzdát rozhodování v řadě zásadních témat.

Nový ekonomický tým se bude muset vypořádat s ekonomikou těžce zasaženou pandemií covidu-19. Biden již dříve slíbil prosazení dalšího velkého vládního balíku na pomoc nezaměstnaným i firmám.

Úspěch jeho iniciativy však bude záležet na Senátu, kde zatím po volbách není jasno o většině. O tom, která ze stran v horní komoře převládne, rozhodne až dvojice hlasování na začátku ledna v Georgii.