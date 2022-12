Biden je pro vstup Africké unie do skupiny zemí G20, brzy chce do Afriky

Washington - Americký prezident Joe Biden se dnes vyslovil pro to, aby se Africká unie stala členem skupiny velkých ekonomik G20. V poslední den summitu USA a téměř 50 afrických zemí ve Washingtonu také oznámil, že se brzy chystá navštívit subsaharskou Afriku. Informují o tom agentury.

Cílem třídenního summitu podle AP bylo zdůraznit americký zájem na vývoji v Africe, kde USA nechtějí přenechat iniciativu jen zemím jako je Čína a Rusko. Spojené státy to už před začátkem vrcholné schůzky doložily prohlášením, že v příštích třech letech poskytnou Africe 55 miliard dolarů (1,27 bilionu Kč), které mají směřovat do ekonomiky, zdravotnictví a bezpečnosti.

Dnes Biden africkým politikům řekl, že se do subsaharské části kontinentu, kterou ještě v úřadu nenavštívil, zanedlouho chystá. "Těším se, že vás uvidím ve vašich zemích," uvedl. Kam přesně zavítá, neřekl. Američtí prezidenti své destinace však nezřídka vybírají i s ohledem na to, do jaké míry jsou podle nich dané země demokratické.

Že mu záleží na demokracii na kontinentu, dal dnes najevo i Biden, který oznámil, že Washington částkou 165 milionů dolarů (3,8 miliardy Kč) v příštím roce podpoří volby v několika afrických zemích. Hlasování v roce 2023 čeká mimo jiné nejlidnatější africkou zemi Nigérii, která má téměř 220 milionů obyvatel.

Právě se zástupci zemí, kde se příští rok bude volit, se dnes Biden sešel na zvláštním jednání. "Volby v Africe v roce 2023 budou mít zásadní význam," uvedl posléze v prohlášení Bílý dům, podle něhož je důležité mimo jiné zabránit zahraničnímu vměšování a politickým násilnostem. Biden pak na twitteru vyzdvihl také důležitost svobodných, spravedlivých a transparentních voleb.