Berbr podle bývalého místopředsedy komise nelobboval za nasazení sudích

Plzeň - Bývalý místopředseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) Martin Wilczek si nevzpomíná, že by v době jeho působení v komisi rozhodčích někdejší místopředseda FAČR Roman Berbr prosazoval na některá utkání konkrétní sudí. Wilczek to dnes řekl u soudu v Plzni, kde se Berbr a další lidé zpovídají z korupce při ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Obžaloba Berbrovi mimo jiné klade za vinu, že se díky svému vlivu podílel na nasazování podplacených rozhodčích na některé zápasy, především ve prospěch Slavoje Vyšehrad. Berbr vinu odmítá.

Wilczek před soudem obhajoval samostatnost, nestrannost a autoritu komise rozhodčích při obsazování zápasů rozhodčími a delegáty. Řekl, že rozpisy měl na starosti on a pokud je konzultoval, tak maximálně se členy komise. Pokud se nějaké změny v již oznámeném složení rozhodčích pro konkrétní zápas staly, bylo to například kvůli onemocnění nebo omluvě sudích, někdy i na žádost klubu. Některé kluby měly vůči určitým sudím výhrady a komise se snažila vycházet vstříc. Nikdo jiný než komise nebo kluby ale do nasazování nebo do změn rozhodčích nezasahoval, tvrdil Wilczek.

Berbr měl podle něj největší přehled o všech rozhodčích, pokud ale spolu mluvili o nějakém utkání, tak jen zpětně. "Že by nám Roman Berbr tlačil nějaká jména nebo za ně lobboval, to si nevzpomínám," uvedl Wilczek, který byl v komisi v době, kdy jí šéfoval Jozef Chovanec.

Soudce na žádost státního zástupce Jana Scholleho nechal Wilczeka nahlédnout do jeho SMS konverzace s Berbrem z roku 2018. Týkala se odvolání člena komise rozhodčích Romana Hrubeše, který měl na starosti zavádění videorozhodčích (VAR). Z konverzace vyplynulo, že Wilczek Berbrovi oznamoval, že půjde za Chovancem a dají dohromady Hrubešovo odvolání.

"Yes, spoj se s D, ta má jasné důvody," reagoval ve zprávě Berbr. "D" byla zřejmě Berbrova partnerka, členka výkonného výboru FAČR a předsedkyně Řídící komise pro Čechy Dagmar Damková. Wilczek si u soudu nemohl vzpomenout, kdo "D" je. Hrubeš byl podle něj odvolán pro absolutní nespolupráci s ostatními členy komise. Chovanec už dříve u soudu řekl, že Hrubešovo odvolání navrhl sám, i jemu ale soudce přečetl vzkazy, které si s Berbrem vyměňoval a z nichž vyplynulo, že od Berbra přijímal pokyny.

"Martin Wilczek byl výborný rozhodčí, v profesionálních soutěžích patřil mezi špičku," řekl Berbr. Nevidí nic špatného na jejich SMS komunikaci. "FAČR není státní podnik. Je to spolek, kde se bavíte úplně normálně. Je normální, že každý klub chce mít vliv na komisi rozhodčích, každý diskutuje o tom, koho by tam chtěl mít. A proč řešil (Wilczek) některé věci se mnou? Proč ne? Já jsem nebyl svačinář, já jsem byl místopředseda FAČR," řekl Berbr.

Současný trenér Bohemians a někdejší kouč Litoměřicka Jaroslav Veselý u soudu mluvil hlavně o zápase mezi Vyšehradem a Litoměřickem z června 2019. Utkání, které Vyšehrad vysoko vyhrál, podle obžaloby ovlivnil tehdejší sportovní ředitel pražského klubu Roman Rogoz. Podle spisu nasadilo Litoměřicko slabší hráče po domluvě svého funkcionáře Martina Pýchy a Rogoze.

Veselý na zápase nebyl, byl v zahraničí a pak u Litoměřicka stejně končil. S Rogozem si prý nikdy nevolal a mimo fotbal se s ním nesešel, vnímal ho ale jako zákulisního hráče. "Situace okolo klubů a toho zápasu byla vyhrocená, spoustu řečí okolo toho slyšíte, ale to neznamená, že to, co slyšíte, je realita. Já jsem zaznamenal řeči okolo, ale že by mě někdo oslovoval nebo mnou chtěl manipulovat, tak to ne," uvedl Veselý k zápasu.

Obžaloba viní Berbra, dalších 20 lidí z fotbalového prostředí a FC Slavoj Vyšehrad z ovlivňování zápasů. Berbr stál podle žalobce v čele této organizované skupiny. V kauze hrají roli také sázky. Berbrovi hrozí až 12 let vězení. Vinu odmítá, stejně jako většina obžalovaných. Vinu přiznali čtyři muži, kterým v září soud potvrdil podmíněné a peněžité tresty podle dohody se státním zástupcem.