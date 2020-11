Beránek režíroval karlovarskou výhru nad Kometou

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v zápase 19. kola extraligy Kometu Brno 4:2 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Dvěma góly a asistencí se na úspěchu Energie podílel útočník Ondřej Beránek. Západočeši se posunuli na 5. místo tabulky, Kometa je jedenáctá.

Domácí byli v úvodu aktivnější, první nebezpečnou střelu na Klimeše, který dnes dostal přednost před Vejmelkou, vypálil ve druhé minutě Beránek. Brankář Komety se během úvodní dvacetiminutovky vyznamenal ještě několikrát, skvěle například zlikvidoval šanci Koblasy po přečíslení dvou na jednoho.

Na druhé straně Bednáře v karlovarské brance prověřil Schneider, z bezprostřední blízkosti ale trefil jen vyrážečku. V 18. minutě se domácím naskytla příležitost čtyřminutové přesilové hry za hru vysokou holí Gajarského. Nabídnutou dvojnásobnou výhodu využil několik vteřin před jejím skončení Beránek po ideální nahrávce Pulpána do předbrankového prostoru.

Útočný a atraktivní hokej pokračoval i ve druhé třetině, ve kterém však vynikali oba gólmani a zejména hostující Klimeš. Ve 26. minutě mohli vyrovnat Brabenec a následně Plášek, rovněž lehké ťuknutí Horkého do letícího puku ale Bednář zlikvidoval.

Vyrovnat se Kometě podařilo až ve 36. minutě, kdy Bednář nestačil na Královo nahození zpoza modré čáry. Hostující bek si tak připsal premiérovou trefu v soutěži.

Domácími to však nijak neotřáslo a o chvíli později ujel do samostatného nájezdu Kaše, kterému v zakončení zabránil Němec jen za cenu faulu. Následně nařízené trestné střílení však útočník Philadelphie neproměnil. Vedení hráčům z lázeňského města vrátila o minutu později další zámořská posila, tvrdou střelou se prosadil Lauko.

Ve 49. minutě mohl vyrovnat kapitán hostů Zaťovič, Bednář ale jeho bombu vytěsnil. Západočeši se následně opět prosadili v přesilové hře a opět se po Pulpánově asistenci mezi střelce zapsal Beránek.

Kometa nekapitulovala a po zmatcích v předbrankovém prostoru vrátil o dvě minuty později hosty zpět do zápasu Plášek. Dramatická bitva vyvrcholila v závěrečných minutách, když v 59. minutě byl vyloučen Šenkeřík a následně hostující kouč odvolal brankáře. Brno výhodu šesti hráčů proti čtyřem ale nevyužilo, naopak výsledek ve prospěch Energie pečetil v 60. minutě do prázdné branky zaskakující kapitán Vondráček.

Hlasy trenérů po zápase:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Povedly se nám vstupy do každé třetiny utkání. Myslím, že jsme byli herně i střelecky mnohem aktivnější. Škoda, že se nám nepodařilo proměnit více našich příležitostí, mohli jsme zápas mít více pod kontrolou. Brno má však šikovné útočníky a my jsme museli bojovat o vítězství až do konce zápasu."

Kamil Pokorný (Brno): "Vary byly celý zápas velmi aktivní, měly hodně střelby, ve hře o dobrý výsledek nás držel gólman Klimeš. Paradoxně jsme dva góly dostali v oslabení, i když myslím, že jsme je nehráli špatně. My jsme tam měli také nějaké šance, ale bohužel naše produktivita je špatná. Po snížení na 3:2 se nám naskytla příležitost na konci zápasu sáhnout ještě po nějaké bodu, ale při zvýšené přesilovce šest na čtyři jsme inkasovali do prázdné branky."