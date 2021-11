Bělorusko vyklidilo tábory migrantů u hranic s Polskem

Varšava/Minsk - Členové běloruských bezpečnostních složek vyklidili provizorní tábory, v nichž v posledních týdnech v hraničním pásmu s Polskem živořili migranti snažící se dostat do Evropské unie. Německý ministr vnitra Horst Seehofer za dezinformaci označil tvrzení běloruské strany, že kancléřka Angela Merkelová slíbila jednat o plánu, podle kterého by se Německo ujalo 2000 běženců. Do Iráku dorazilo první letadlo s několika stovkami jeho občanů, kteří se rozhodli vrátit do vlasti.

Členové běloruských bezpečnostních sil migranty přemístili do logistického centra nedaleko hraničního přechodu Bruzhi-Kuźnica. "Nevíme, co s nimi mají v úmyslu udělat. Nevíme, jestli tito lidé budou převezeni zpět do zemí, odkud pocházejí, nebo jestli se znovu objeví na hranici," citoval portál onet.pl mluvčí polské hraniční stráže Annu Michalskou. Hala, do které lidi začali přicházet v úterý, je přeplněná a migranti si stěžují na nedostatek jídla i místa, kde by se mohli uložit ke spánku.

V noci na dnešek se podle polské pohraniční stráže o násilné překročení hranic pokusilo několik velkých skupin. Jedna z nich čítala asi 500 lidí, tvrdí ostraha polských hranic. Michalská řekla, že incident týkající se této skupiny se odehrál u obce Dubicze Cerkiewne. Lidé tam házeli na polskou ostrahu hranic kameny a svítili jim do očí baterkami a lasery.

Za středu polská ostraha hranic zaregistrovala 501 pokusů o překročení bělorusko-polské hranice. To je podle agentury Reuters oproti předchozím dnům nárůst. Od začátku roku zaznamenala polská pohraniční stráž více než 33.000 pokusů o nelegální překročení bělorusko-polské hranice.

Polsko na pomezí s Běloruskem brání hranice celé Evropské unie a pokud by důrazně nezakročilo a pokud by EU selhala, mohly by se pokusit do Evropy přijít až stovky milionů migrantů, prohlásil v rozhovoru s německým bulvárním deníkem Bild polský premiér Mateusz Morawiecki. Za chybnou označil uprchlickou politiku dosluhující německé kancléřky Angely Merkelové a upozornil, že žádné rozhodnutí o situaci na hranicích s Běloruskem nemůže padnout bez vědomí Varšavy. Merkelová tento týden dvakrát telefonicky jednala s běloruským autoritářským prezidentem Alexandem Lukašenkem.

"Evropská unie vytvoří humanitární koridor pro 2000 běženců, kteří se nacházejí v táboře (u hranic s Polskem). My se zavážeme pomoci (v rámci možností a pokud si to budou přát) zbývajícím 5000 k návratu do jejich vlastí," popsala prezidentská mluvčí Natallja Ejsmantová návrh, který podle ní Lukašenko předložil německé kancléřce Merkelové během jejich telefonátu. Šéfka německé vlády podle běloruské mluvčí souhlasila, že s představiteli EU návrh projedná. V reakci na to německý ministr vnitra Seehofer podotkl, že součástí hybridních konfliktů je dodávání nepravdivých informací veřejnosti. "A jednou z těchto nepravdivých informací bylo, že německá vláda je ochotná se ujmout určitého počtu uprchlíků, mluvilo se o 2000," citovala Seehofera agentura DPA.

Lidskoprávní organizace obviňují Polsko, že migranty, kterým se podaří proniknout na jeho území, zatlačují zpět přes hranici a neumožňují jim požádat o azyl. V drsných podmínkách, které v polsko-běloruském pohraničí panují, zemřelo v posledních týdnech nejméně 12 lidí, uvádí agentura AP. Podle jedné polské nevládní organizace je mezi nimi zřejmě i roční dítě.

Západ obviňuje autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Do Iráku se dnes v rámci repatriace vrátila z Běloruska skupina prvních 374 migrantů. Letadlo nejdříve letělo do Irbílu, metropole autonomní oblasti Kurdistán, pak podle plánů mělo letět do Bagdádu. Agentura Reuters napsala, že někteří z navrátilců vypadali sklíčeně, ale tvrdili, že se znovu pokusí emigrovat.

Libanon mezitím nařídil aerolinkám létajícím z této blízkovýchodní země do Běloruska, aby na paluby letadel pouštěly pouze pasažéry, kteří mají běloruské občanství, povolení k pobytu nebo víza. Už dříve k podobnému kroku přistoupilo například Turecko nebo Spojené arabské emiráty, které zakázaly přepravu občanů některých blízkovýchodních zemí do Běloruska. Běloruská společnost Belavia dnes oznámila, že přestane umožňovat občanům Afghánistánu, Iráku, Libanonu, Libye, Sýrie a Jemenu vstup na palubu svých letadel při odletech z uzbeckého Taškentu do Minsku.