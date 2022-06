Bek neočekává pakt o neútočení s opozicí při předsednictví, dialog má za nutný

Praha - Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) považuje za důležité vést debatu o prioritách nadcházejícího předsednictví v Radě Evropské unie i s opozicí, ač neočekává "pakt o neútočení". Řekl to dnes novinářům při příchodu na setkání kabinetu s předsedkyní a zástupci Evropského parlamentu. Vláda se s opozicí sejde k zahraniční politice dnes večer.

"Považuji za důležité, abychom vedli debatu, která bude například probíhat dnes večer i s opozicí, o prioritách českého předsednictví. Abychom na to měli férovou výměnu názorů, byť neočekávám nějaký pakt o neútočení. Ale považuji za prospěšné to, že se dneska setkáme," řekl Bek.

Podobné setkání se uskutečnilo naposled 28. února, tedy čtyři dny po ruském vpádu na Ukrajinu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že česká politická scéna je v postoji k ruské agresi a podpoře Ukrajiny naprosto jednotná. Na setkání jsou dnes, stejně jako v únoru, pozváni také předsedové obou parlamentních komor.

Bek se neobává toho, že by se během předsednictví mohlo stát to, co v roce 2009, kdy poprvé Česko stálo v čele Rady EU. Tehdy v březnu padla vláda Mirka Topolánka. "Nerozumím tomu, proč panuje taková obava. Jsme úplně v jiné situaci z hlediska parlamentní většiny téhle koalice. Myslím, že obecně jsme se mírně poučili z té minulé zkušenosti, takže nevidím reálné nebezpečí, že by mělo dojít k podobnému vývoji," doplnil ministr.

Bek s Fialou ve středu představili priority předsednictví. Patří mezi ně zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obranných kapacit a kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.