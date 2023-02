BBC: Nedostatek ovoce a zeleniny v Británii může přetrvávat do května

Londýn - Nedostatek ovoce a zeleniny v Británii může přetrvávat až do května, varují podle serveru BBC producenti. Problémy se zásobováním, které přiměly některé britské obchody včetně řetězce Tesco omezit množství prodávaného zboží na osobu, tak budou trvat déle než několik týdnů, jak uvádí vláda.

"Rajčata, papriky a lilky budou k dispozici ve velkém až v květnu, takže to bude trvat déle než pár týdnů," řekl BBC Lee Stiles ze Sdružení pěstitelů Lea Valley (LVGA). Pro britské producenty je podle něj příliš pozdě na to, aby dorovnali nedostatek. To by museli zasadit dřív, řekl Stiles.

Vláda i lidé z odvětví obviňují z nedostatku ovoce a zeleniny na britském trhu špatné počasí ve Španělsku a v severní Africe. Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova uvedlo, že britský dodavatelský řetězec je odolný a dobře vybavený na to, aby se s problémy vyrovnal. Ministři se podle něj budou setkávat se zástupci supermarketů, aby projednali, jak vrátit zásobování k normálu.

Británie dováží v zimě asi 95 procent rajčat. Podle LVGA však aktuálně dostává pouze čtvrtinu produktů, které byly objednány ve Španělsku či Maroku. Hlavním důvodem je špatné počasí v pěstebních oblastech. K tomu se ale přidávají zvýšené náklady na dopravu v důsledku vysokých cen energií. To je důvod, proč výrobci raději dodávají na bližší trhy, uvádí LVGA.

Ministryně pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova Therese Coffeyová ve čtvrtek oznámila, že problémy by se mohly vyřešit za dva až čtyři týdny. Místo rajčat a hlávkového salátu si Britové mají více vážit místních specialit, uvedla konzervativní politička. "V současné době jí hodně lidí červenou řepu," citovala ji agentura DPA.