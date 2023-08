Bayern se dohodl s Tottenhamem na přestupu Kanea, čeká se na jeho rozhodnutí

Londýn - Bayern Mnichov se podle médií dohodl s Tottenhamem na přestupu hvězdného útočníka Harryho Kanea. Bundesligový mistr je připraven zaplatit za třicetiletého fotbalistu více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Kapitán anglické reprezentace však zatím neoznámil, zda do německého velkoklubu odejde. Podle BBC se spíše kloní k tomu, že zůstane v londýnském celku, za který hraje od mládežnických let.

Pokud by se přestup uskutečnil, šlo by o nejdražší nákup v šedesátileté historii bundesligy. Kane by v bavorském týmu nahradil Roberta Lewandowského, který před rokem odešel do Barcelony.

S 58 góly nejlepší střelec anglické reprezentace má v Tottenhamu smlouvu do roku 2024. V týmu "Kohoutů" působí od roku 2004 s výjimkou dvou let, která strávil na hostování. Před dvěma lety měl o něj zájem Manchester City, klubový šéf Daniel Levy však tehdy 100 milionů liber (2,8 miliardy korun) odmítl.

Kane se stal třikrát nejlepším kanonýrem anglické ligy, v níž dal 213 gólů. Po Alanu Shearerovi (260) je druhým nejlepším střelcem v historii soutěže. S Tottenhamem i reprezentací však stále čeká na první trofej. Na klubové úrovni jí byl nejblíže v roce 2019, kdy Londýňané ve finále Ligy mistrů nestačili na Liverpool. S Anglií před dvěma lety došel do finále mistrovství Evropy, v němž před domácím publikem ve Wembley podlehla Itálii v penaltovém rozstřelu.

Bayern během letního přestupního zatím posílili Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer a Kim Min-če.