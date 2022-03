Basketbalisty čeká po loňské pauze Utkání hvězd, bude v novém formátu

Ústí nad Labem - Po loňské pauze se mohou fanoušci domácí basketbalové ligy těšit na představení osobností v Utkání hvězd, které se bude hrát v neděli v Ústí nad Labem. V minulé sezoně byla exhibice kvůli zhoršené pandemické situaci zrušena, v tomto ročníku se z původně plánovaného prosincového termínu o tři měsíce přesunula. Hrát se bude v novém formátu a utkají se týmy Česka a Světa. V minulých letech proti sobě hráli "Mazáci" a "Mladé pušky".

"My Češi, jsme daleko lepší než jakýkoli cizinec v lize. Myslím, že to nebude ani vyrovnané, ale bude to o dvacet třicet bodů pro nás," hecoval soupeře kapitán Čechů Adam Číž z Kolína.

Do týmu Česka, který povede kouč Jan Šotnar z Ústí nad Labem, si vybral Číž do základní pětky nymburské duo Vojtěch Hruban, Petr Benda, pardubického Tomáše Vyorala a ústeckého Ladislava Pecku.

"Náš způsob hry nás k úspěchu předurčuje, v téhle hře ve volném stylu jsme lepší. Navíc chceme ukázat, proč v lize jsme, a tak do toho dáme maximum. A já budu v Ústí doma, takže to týmu taky zdůrazním, že na svém hřišti nemůžu prohrát," prohlásil kapitán týmu Světa Lamb Autrey.

Zvolil si k sobě Kylea Mangase z USK Praha, Mattiase Markussona z Opavy, Ozrena Pavloviče z Hradce Králové a klubového spoluhráče Spencera Svejcara. Trenérem je Josh King z USK.

Na programu jsou i tradiční dovednostní soutěže. Ve smečování si to rozdají Dalibor Fait z Ústí nad Labem, Dávid Novák z Nymburka, Tomáš Tkadlec z Pardubic a Danilo Djuricic z Brna.

Turnaje jeden na jednoho se zúčastní Michal Svoboda s Davidem Pekárkem z Pardubic, Nikola Vujovič z Hradce Králové, Jan Karlovský z Ústí nad Labem, Mangas, Tomáš Merta z Kolína, Filip Sertič z Děčína a Kevin Týml z Ostravy.

V soutěži ve střelbě trojek se představí Svejcar, Jerrick Harding z Nymburka, Richard Bálint z Brna, Michal Svoboda z Pardubic, Nathaniel West z USK a Michal Mareš z Kolína.

Exhibice v ústecké hale Sluneta odstartuje v 15:45.

Složení týmů pro Utkání hvězd NBL:

Tým Česko: Vojtěch Hruban, Petr Benda (oba Nymburk), Tomáš Vyoral, David Pekárek (oba Pardubice), Ladislav Pecka, Dalibor Fait (oba Ústí nad Labem), Ondřej Šiška, Tomáš Pomikálek (oba Děčín), Adam Číž (Kolín), Martin Nábělek (Ostrava), Jan Švandrlík (Opava), Šimon Puršl (Brno).

Tým Svět: Lamb Autrey, Spencer Svejcar (oba Ústí nad Labem), Kyle Mangas, Nathaniel West (oba USK Praha), Ozren Pavlovič (Hradec Králové), Mattias Markusson (Opava), Jerrick Harding (Nymburk), Rashad Madden, Danilo Djuricic (oba Brno), Ian DuBose (Jindřichův Hradec), Jakub Petráš (Kolín), Arsenije Vučkovič (Olomoucko).