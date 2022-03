Basketbalistky USK si mohou zajistit účast ve Final Four Evropské ligy

Schio (Itálie) - Basketbalistky USK Praha čeká na hřišti Schia druhé čtvrtfinále Evropské ligy, a pokud české mistryně navážou na domácí vítězství 72:70, zajistí si po třech letech opět účast ve Final Four. Utkání v Itálii začne od 19:30. V případě porážky by v pátek odehrály Pražanky rozhodující duel před vlastními fanoušky.

USK vyhrál první čtvrtfinále po obratu v závěrečných pěti minutách. Smazal dvanáctibodové manko a vyhrál o dva body. "Věřím, že se nám povede na dobrou obranu ze závěru zápasu navázat. Když s ní tak i začneme, mohlo by to fungovat. Tlak je teď na straně soupeře, který musí vyhrát. Je to jednoznačně naše výhoda, že můžeme hrát uvolněně a ne pod takovým stresem jako doma," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Jednou z jejích hlavních opor by měla být opět španělská reprezentantka María Condeová, která v úvodním duelu dala 18 bodů. Čtrnáct z nich přitom zaznamenala během obratu v závěrečné pětiminutovce. "Schio se určitě nevzdá, navíc teď bude doma. Jejich hráčky vědí, že potřebují vyhrát, aby udržely šanci na postup. Musíme být připravené na to, že budou hrát tvrdě. Chceme se však dostat do Final Four a věřím, že se nám to podaří," uvedla Condeová.

České mistryně sehrají duel v Itálii ve stejném složení jako v Praze. Kvůli zdravotním potížím bude dál chybět rozehrávačka Barbora Bálintová nebo pivotka Dragana Stankovičová. "Nedá se nic dělat. O to více se musíme věnovat obraně, na které je postavený náš styl hry. Díky ní pak máme šanci hrát rychlé protiútoky, což nám sedí. Pokud naopak hrajeme pomalu, je to něco, co nedokážeme zpracovat," podotkla Hejková, jejíž tým má ve vzájemných zápasech se Schiem bilanci pěti výher a dvou porážek.

Velkou pozornost bude vzbuzovat francouzská reprezentantka Sandrine Grudaová, jež v Praze nasbírala se 14 body a 10 doskoky double double. Nejlepší střelkyní italského celku byla Belgičanka Kim Mestdaghová s 18 body. "Je třeba říct, že Schio u nás hrálo opravdu velmi dobře. Jejich úspěšnost nikoho z nás netěšila. Měly jsme však čas si rozebrat, jak hrají, a doufám, že toho teď využijeme," řekla slovenská trenérka.

USK se může probojovat do pátého Final Four v historii. Vloni vypadlo v základní části a předloni byla soutěž předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru. Největší úspěch v soutěži zaznamenaly Pražanky před sedmi lety, kdy soutěž vyhrály.

Vítěz čtvrtfinále USK - Schio narazí v semifinále na Fenerbahce Istanbul, které již postoupilo přes Rigu. "Dá se říct, že je ten hlad po postupu je cítit. V poslední době se to sice pro nás bohužel nevyvíjí dobře, neboť máme velké množství zranění a kádr je úzký. Musíme ale tuto situaci zvládnout, abychom si to za minulé sezony napravily," dodala Hejková.