Basketbalisté USA cílí na další zlato, Češi se vrací po 41 letech

Tokio - Zápasem Česka s Íránem odstartuje v neděli ve 3:00 SELČ olympijský turnaj v basketbale. Zlato u mužů i žen obhajují týmy USA. Zatímco američtí hráči zaútočí v Saitamě na čtvrtý triumf po sobě, jejich krajanky cílí již na sedmý v řadě. Čeští basketbalisté se pod pěti kruhy objeví premiérově v samostatné historii a poprvé od roku 1980, kdy se olympiády účastnili ještě coby výběr Československa.

Favorizovaní Američané budou chtít pod vedením zkušeného trenéra Gregga Popoviche napravit nepovedené předloňské mistrovství světa, na němž skončili až sedmí. Ač jim kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vypadl z nominace Bradley Beal nebo zraněný Kevin Love, dál se mohou opírat o hvězdy NBA Kevina Duranta, Damiana Lillarda nebo Zacha LaVina, jenž do Japonska po splnění covidových protokolů odcestoval na poslední chvíli.

Přestože Američané v úvodu přípravy nečekaně prohráli s Nigérií (87:90) a Austrálií (83:91), v dalších zápasech si již poradili s Argentinou (109:82) a Španělskem (83:76). Aktuálně drží na OH sérii 25 výher, naposledy prohráli v Aténách 2004 v semifinále s Argentinou. Případný 16. titul by věnovali zesnulé legendě Kobemu Bryantovi, jenž vloni zemřel při pádu vrtulníku.

Jejich největšími vyzyvateli budou aktuální mistři světa Španělé, kterým patří v žebříčku FIBA druhé místo. Na olympiádě budou usilovat o čtvrtou medaili za sebou a obhajují pět let starý bronz. Pátou olympiádu zažije v Tokiu i jednačtyřicetiletá legenda Pau Gasol.

Jediným týmem, který v posledních dvou letech USA dvakrát porazil, jsou Australané. Ti po přípravě před MS 2019 uspěli i nyní před olympiádou a patří také k medailovým kandidátům. Vysoko se počítá i s Francouzi či vicemistry světa Argentinci. Pozornost poutá i debut Slovinska, jež spoléhá na dvaadvacetiletou hvězdu Dallasu Mavericks Luku Dončiče. Úřadující mistry Evropy povede z lavičky trenér Aleksander Sekulič, který čtyři roky působil v roli asistenta Nymburka a od nové sezony se stane hlavním trenérem středočeského klubu.

Na vrcholném turnaji naopak chybí Litva nebo obhájci stříbra Srbové. Ti neprošli olympijskou kvalifikací a na jejich úkor odcestovala do Tokia Itálie.

Mezi 12 účastníků se naopak probojovali i Češi v čele s Tomášem Satoranským, kteří na kvalifikaci v kanadské Victorii vyřadili vedle domácí reprezentace i Řecko. Český tým si pod pěti kruhy zahraje poprvé od Moskvy 1980, tehdy skončil devátý. Výběr Ronena Ginzburga, jenž narazí vedle Íránu na Francii a USA, věří v postup ze základní skupiny. V novém formátu tří skupin po čtyřech týmech postoupí do čtvrtfinále dva a také nejlepší dva týmy ze třetích příček.

Stejný systém má ženský turnaj, v němž bude také hlavním favoritem celek USA. Sue Birdová, Brittney Grinerová nebo Diana Taurasiová zaútočí na sedmé zlato po sobě a deváté z deseti posledních turnajů. Na OH drží sérii 49 výher a naposledy prohrály v roce 1992, kdy braly bronz.

Úřadující stříbrné medailistky ze Španělska chtějí zapomenout na nevydařené ME, kde skončily sedmé. Spoléhat budou i na hráčku USK Praha Marii Condeovou nebo bývalé opory pražského klubu Cristinu Ouviňovou či Laiu Palauovou. V úspěch věří mistryně Evropy a obhájkyně bronzu Srbky, prosadit se chtějí i Francouzky nebo Australanky. Češky se na vrcholný turnaj neprobojovaly, po neúspěšném ME 2019 (15. místo) se nedostaly ani do kvalifikace. Turnaj žen začne v pondělí a vyvrcholí poslední den her 8. srpna.

Bez české účasti bude rovněž premiéra v basketbale 3 na 3, která začne v sobotu a skončí 28. července. Z osmičlenné skupiny projdou do semifinále přímo dva týmy, další čtyři sehrají mezi sebou čtvrtfinále.