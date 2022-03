Basketbalista Satoranský neskóroval při prohře Washingtonu s Portlandem

Portland (USA) - Basketbalista Tomáš Satoranský den po svém nejlepším střeleckém výkonu sezony skončil v NBA bez bodu a jeho Washington prohrál v Portlandu 118:127. Český reprezentant odehrál 16 minut, vystřelil pětkrát, nicméně si připsal čtyři doskoky i asistence, blok a s ním na hřišti Wizards vyhráli o sedm bodů. Jenže Portland měl Joshe Harta, který osobním rekordem v podobě 44 bodů řídil vítězství Blazers.

Hart byl ještě nedávno spoluhráčem Satoranského v New Orleans, než byli společně vyměněni do Portlandu. Blazers však Satoranského hned poslali do San Antonia a krátce nato český rozehrávač přestoupil do Washingtonu, kde konečně pořádně hraje.

Dnes se dostal pětkrát do zakončení, ale neuspěl. Dvakrát z trojkového oblouku a třikrát z blízkosti koše, kde byl těsně bráněn. V poslední čtvrtině však patřil k hlavním postavám při snaze alespoň snížit až dvaadvacetibodové manko. Z jeho přihrávek těžil zejména Corey Kispert, na méně než sedm bodů už však Wizards domácím nepřiblížili.

Dva čtyřicetibodové výkony byly k vidění také v duelu Utahu se Sacramentem. Za hosty sice měl 41 bodů a 11 asistencí DeAaron Fox, ale domácí Jazz dotáhl za výhrou 134:125 Jordan Clarkson, který si 45 body vylepšil osobní maximum v NBA. Zároveň stanovil nový rekord klubu v počtu bodů hráče, který do hry zasáhl z lavičky. Celkem dal v této roli přes čtyřicet bodů už počtvrté.

"Před zápasem za mnou přišel spoluhráč Mike Conley, že v této sezoně ode mě ještě neviděl žádnou čtyřicítku. No a když mi to začalo padat, tak se mi začalo hlavou honit, že dnes by to šlo," řekl Clarkson. "Víme, co v něm je, ale dnes byl opravdu efektivní. Dát 45 bodů z pouhých 21 střel, to je opravdu obdivuhodné," chválil spoluhráče Bojan Bogdanovič.

Sezonní maximum si vylepšil Klay Thompson, který 38 body pomohl Golden State k výhře 122:109 nad obhájci titulu z Milwaukee. Pro Thompsona to byl druhý třicetibodový večer poté, co se v lednu vrátil po dvouletém zranění. Jordan Poole mu pomohl 30 body. Stephen Curry se tak nemusel tlačit do zakončení a spokojil se s 8 body a 8 asistencemi, když často fungoval jako návnada pro obranu soupeře a vystřelil jen sedmkrát. Bucks táhl s 31 body Janis Adetokunbo.

"Je to bláznivé, když nejlepší hráč ligy má jen osm bodů a my přesto vyhrajeme nad opravdu dobrým týmem,“ řekl Poole.

Výsledky NBA

Chicago - Cleveland 101:91, Denver - Toronto 115:127, Golden State - Milwaukee 122:109, Miami - Minnesota 104:113, Portland - Washington 127:118 (za hosty Satoranský 4 asistence, 4 doskoky), San Antonio - Indiana 108:119, Utah - Sacramento 134:125.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 65 40 25 61,5 2. Boston 68 41 27 60,3 3. Toronto 67 37 30 55,2 4. Brooklyn 67 34 33 50,7 5. New York 67 28 39 41,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 68 42 26 61,8 2. Chicago 67 41 26 61,2 3. Cleveland 67 38 29 56,7 4. Indiana 68 23 45 33,8 5. Detroit 67 18 49 26,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 69 45 24 65,2 2. Charlotte 68 33 35 48,5 3. Atlanta 66 32 34 48,5 4. Washington 66 29 37 43,9 5. Orlando 68 18 50 26,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 68 46 22 67,6 2. Dallas 67 41 26 61,2 3. New Orleans 67 27 40 40,3 4. San Antonio 68 26 42 38,2 5. Houston 67 17 50 25,4

Severozápadní divize:

1. Utah 67 42 25 62,7 2. Denver 68 40 28 58,8 3. Minnesota 69 39 30 56,5 4. Portland 66 26 40 39,4 5. Oklahoma City 66 20 46 30,3

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 67 53 14 79,1 2. Golden State 68 46 22 67,6 3. LA Clippers 69 35 34 50,7 4. LA Lakers 66 29 37 43,9 5. Sacramento 69 24 45 34,8

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.