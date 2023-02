Bartoš: Musíme zrychlit vyrovnávání regionů a nebýt závislí na EU dotacích

Praha - Česko by mělo zrychlit srovnávání životní úrovně v jednotlivých regionech. V budoucnu už nebude možné se spolehnout jen na čerpání z evropských dotací, proto je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) důležité naučit obce více zapojovat do projektů i soukromé peníze. Ministr to řekl v rozhovoru s ČTK a dodal, že současné dotace je potřeba zaměřit cíleně.

Politiku soudržnosti, vyrovnání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými zeměmi i regiony EU, mělo loni Česko jako jeden z cílů svého předsednictví EU. Bartoš uvedl, že jde o jeden ze zásadních benefitů, kteří občané EU mají. "Představuje třetinu unijního rozpočtu," podotkl.

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) spravovaným MMR se v minulém končícím dotačním období 2014 až 2020 rozděluje okolo 160 miliard korun a v započatém novém období 2021 až 2027 přibližně 117 miliard korun. Peníze se využívají na rozvoj regionů, které jsou v Česku podle EU rozděleny na méně rozvinuté (třeba Ústecký, Karlovarský, Zlínský či Moravskoslezský kraj), přechodové (například Středočeský, Plzeňský či Vysočinu) a Prahu.

Hodnocení tuzemských krajů se postupně zlepšuje. "Když několik let regiony rozvíjíte, tak očekáváte, že se časem začnou rozevřené nůžky mezi nimi zavírat," řekl Bartoš. Evropské dotace časem změní směr do jiných programů a na podporu regionů už nemusí jít z unie tolik prostředků. "Proto je nutné zrychlit vyrovnávání kvality života v jednotlivých regionech a už teď je třeba myslet i na zapojení soukromých peněz, třeba na spolupráci obcí s developery," dodal Bartoš.

Pomoci osamostatnit se v investicích má třeba spolupráce s Národní rozvojovou bankou nebo Evropskou investiční bankou. "Musíme se připravit, aby Česko nebylo na dotačních evropských steroidech. Teď je to 40 procent investic z evropských peněz. Třeba brzy zainvestujeme dva domovy pro seniory z jiného zdroje. Mělo by jít o začátek dlouhodobějšího trendu," uvedl Bartoš.

Peníze by podle Bartoše neměly putovat jen na úroveň krajů, ale přímo do okresů a měst. Musíme umět říct, tohle je sociálně postižená oblast a zacílit to, podotkl ministr. Mířit chce na obce o velikosti tři až deset tisíc obyvatel. Stát se jim mimo jiné snaží pomoci i s přípravou projektů, na což MMR chce uvolnit 1,6 miliardy korun. "Z logiky věci je pro menší obce příprava nákladná a nemůžou dovolit vynaložit třeba desetinu rozpočtu na jednu budovu," konstatoval Bartoš.

Přáním Bartoše je na konci volebního období stavět v ČR deset tisíc bytů ročně navíc. Pomoci má podpora výstavby nájemního bydlení, novelizace stavebního zákona i připravovaný zákon o podpoře v bydlení. Bartoš upozornil, že krize bydlení nejvíc dopadá na téměř 1,3 milionu lidí ohrožených bytovou nouzí. Zásadní proto budou i kontaktní místa pro bydlení v obcích, která pomůžou lidem předcházet ztrátě bydlení. Nechceme před tím zavírat oči, nebo jen předstírat řešení, v takovém případě by mohlo být takových lidí daleko víc, řekl.