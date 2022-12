Barcelona uvalí speciální daň na rozvážkové služby ve městě

Barcelona - Barcelona od příštího roku uvalí speciální daň na provozovatele rozvážkových a kurýrních služeb ve městě. Píší to dnes španělská média. Vedení města chce zdanit větší rozvážkové firmy, protože při svých aktivitách ve městě často zabírají veřejný prostor, například parkování či chodníky. Politici také chtějí vyrovnat podmínky s kamennými obchody a poukázat na ekologické dopady těchto služeb.

Nový odvod dostal přezdívku "daň Amazon", protože se bude týkat velkých rozvážkových firem aktivních v prodeji přes internet. Daň budou odvádět společnosti s příjmy nad jeden milion eur na území Barcelony. Daň by se měla vztahovat celkově na 26 firem, mez kterými jsou americká společnost Amazon a také přepravní firmy DHL či UPS. Odvádět budou 1,25 procenta ze svých příjmů na území Barcelony.

Podle výpočtu barcelonské radnice se v posledních letech výrazně zvýšila obsazenost míst určených pro vykládky zboží, což městu zvyšuje náklady. Nárůst jde podle vedení města na vrub rozvážkových a kurýrních firem. Podle náměstka starosty pro rozpočet Jaumea Collboniho má nová daň srovnat podmínky mezi provozovateli elektronických prodejních platforem a kamennými obchody.

Podle zastánců daně mají rozvážkové služby negativní dopad na dopravu a ovzduší ve městě. "To, že ti balíček o váze 300 gramů doveze domů vůz vážící více než tunu, je něco, co si tato planeta nemůže dovolit," míní další náměstek starostky Jordi Martí. Podle něj by mělo být normální, že rozvážkové služby budou výrazně dražší, než nakupování v kamenném obchodě.

Současné levicové vedení barcelonské radnice, v jejímž čele stojí starostka Ada Colauová, se vyznačuje snahami regulovat působení internetových platforem, jejichž podnikání má dopad na život ve městě, píše deník El País. Radnice se zasadila o přísnější regulaci platforem pro krátkodobé turistické pronájmy, například Airbnb, či taxislužeb jako Uber. Čelila za to kritice, že omezuje volnou soutěž na trhu. Nová daň na rozvážkové služby vstoupí v platnost jen pár měsíců před komunálními volbami, které se uskuteční na konci května.