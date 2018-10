Balon s radiovou sondou vysílal z výšky přes 22 kilometrů do éteru pozdrav ke 100. výročí vzniku Československa. Sondu zavěšenou pod meteorologickým balonem 26. října 2018 před polednem vypustili z Horního náměstí v centru Olomouce místní radioamatéři.

Olomouc - Balon s radiovou sondou dnes vysílal z výšky přes 22 kilometrů do éteru pozdrav ke 100. výročí vzniku Československa. Sondu zavěšenou pod meteorologickým balonem dnes před polednem vypustili z Horního náměstí v centru Olomouce místní radioamatéři. Vítr zavál balon během dvou hodin letu na Slovensko, kde sonda odpoledne na padáku přistála na úpatí Malé Fatry. Radioamatéři tak vzdali hold zakladatelům státu a zároveň si vyzkoušeli funkčnost přístrojového vybavení sondy.

Sonda OL100CSR obsahovala radiový vysílač, který vysílal zdravici k výročí v mluveném slově i vzkaz v Morseově abecedě. Součástí přístrojového vybavení bylo také GPS zařízení či kamera, která obsluze v pravidelných intervalech zasílala snímky.

"Sonda by měla být slyšitelná nad celým územím České republiky i v okolních státech," řekl krátce po vypuštění balonu novinářům Milan Janek z olomouckého radioklubu. Podle to závisí na tom, jak vysoko se sonda dostane. Balon naplněný héliem nakonec vzlétl až do výšky 22,6 kilometru. Poté ve vzduchu mezi Čadcou a Žilinou praskl a sonda s přístroji se pomalu snesla k zemi na padáku.

Let radiové sondy u příležitosti 100. výročí Československa mohli na internetu sledovat nadšenci z celého světa. Sonda po více než dvouhodinovém letu dopadla na území Slovenska. "Na sondě je napsáno naše číslo a kontakt, díky čemuž se spojíme s nálezcem a poprosíme ho, aby nám ji předal," řekl Janek. Lidé, kteří lety radiových sond na internetu sledují a po dopadu je hledají, jsou podle něj zpravidla čestní nadšenci.

Podobnou radiovou sondu olomoučtí radioamatéři vypustili před dvěma roky z hřiště gymnázia v Hejčíně. "Vyletěla tehdy až do stratosféry," podotkl Janek. Na snímcích ze sondy tak již bylo vidět zaoblení Země. Podle Janka se vypouštění meteorologických balónů se sondami těší v Česku i zahraničí rostoucí popularitě v řadách radioamatérů či mezi studenty. "Jsou i speciální kluby, které se tím zabývají," dodal.