Baku je malá Dubaj, při zápase s Dány ale bude komorní atmosféra, míní Folprecht

Praha - Bojovný duel ve velkém vedru a před komorní atmosférou předvídá před českým čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy s Dánskem bývalý záložník Baku Zdeněk Folprecht. Aktuálně třicetiletý hráč kyperského Ethnikos Achna působil v hlavním městě Ázerbájdžánu od prosince 2017 do května 2018, a ač se mu metropole líbila, přiznal, že destinace není z pohledu fanoušků a obou týmů ideální. Zároveň ale ví, že se místní představitelé snaží díky příjmům z těžby ropy svou metropoli zviditelnit.

"My jsme tam už hráli dříve s Libercem proti Karabachu v Evropské lize a pamatuji si, jak jsme všichni koukali, jak je to tam krásné. Měli jsme tehdy dojem, že jedeme do trochu zaostalé země, ale je to taková malá Dubaj. Jde o nově vystavěné město a moc se mi tam líbilo. Klidně bych se tam ještě vrátil," řekl Folprecht v rozhovoru s ČTK.

V dresu místního Neftschi Baku odehrál dva zápasy právě i na Olympijském stadionu, kde Češi ke čtvrtfinálovému duelu nastoupí. Aréna pojme až 70 tisíc fanoušků, nicméně kvůli koronavirovým opatřením může utkání sledovat maximálně 31 tisíc.

"Je to velký stadion a je na něm právě nešťastné, že když tam přijdou čtyři tisíce, tak to bude vypadat, že tam nikdo není. Určitě tam nebude takové prostředí jako při zápase s Nizozemskem. I kdyby tam přišlo deset tisíc lidí, což ani nemusí, tak se to tam ztratí a bude to komorní atmosféra, která bude podobná fotbalu v covidové době nebo zápasům ve Skotsku," uvedl Folprecht.

Nepříjemné budou pro hráče obou týmů i teplé počasí a vysoké teploty, jež se nyní u Kaspického moře pohybují. "Já jsem zde sice byl od prosince do května, takže jsem v tom největším létě nebyl, ale teď tam bude hodně velké vedro," konstatoval odchovanec Sparty.

Město samotné ale na něj jinak udělalo dojem. "Příjemně mě překvapilo, že to byla asi jediná země, kde jsem byl, v níž je vše ještě levnější než v Česku. Ať už jedete na Kypr, do Španělska nebo Anglie, všude je to dražší," vyprávěl Folprecht. "Dá se tu krásně najíst v dobrých restauracích a to i za cenu, za níž byste se v Česku nenajedli. Město je nádherně postavené. Jde se projít podél moře, jezdí zde například formule 1 a můžete vidět i značky v místech, kde stojí hlavní boxy. Do toho se tu tyčí moderní mrakodrapy, které se pěkně mixují se starým centrem," popisoval Folprecht.

Ázerbájdžán hodně investuje do sportovních či kulturních událostí i díky příjmům z těžby ropy. "Což je také jeden z důvodů, proč je tam Euro. Teoreticky je trochu nesmysl, proč mají Češi hrát s Dány v Baku, když je to pro oba velká dálka a nikdo tam nebude mít fanoušky. Je to zvláštní a uměle vytvořená volba. Mají peníze z ropy, kterou berou z moře, jdou do toho tvrdě penězi, a i proto do toho UEFA šla, aby zde Euro bylo. Na utkání základní skupiny jim přijeli Turci, kteří to nemají daleko, ale nikdo jiný se tam moc nevydá," řekl Folprecht, který ani na zápas Čechů s Dány nečeká velké množství místních fanoušků.

V samotném duelu s Dánskem vidí šance na postup jako oboustranně vyrovnané. "Musím říct, že je to takový střet dvou podobných stylů. Jsme naučení do všeho jít a valit to, což možná Nizozemce zaskočilo, ale Dánové jsou podobná nátura, takže jsem na to zvědavý. Na druhou stranu, v této části pavouka je cesta do semifinále docela průchodná. I když se teď Dánům daří, je to pořád podobná úroveň, jako jsme my. Postupové šance vidím tak 50 na 50," dodal Folprecht.