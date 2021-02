Babiš vyvrátil konec Blatného a Petříčka a výměnu ministerstev

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády vyloučil možnost, že by do konce března měli skončit ministři zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD. O takové možnosti dnes informoval server televize CNN Prima News, podle kterého by na místo ministra zdravotnictví mohl nastoupit poslanec a bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD), ten to ale nepotvrdil.

"Můžu vyvrátit, že do konce března dojde k výměně ministrů," řekl Babiš.

O konci ministra Blatného se spekulovalo už na konci ledna. Podle informací pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) měl opustit post zhruba do poloviny února. Ve hře podle ČT bylo, že by úřad převzal Babiš a výkonným ministrem byl bývalý šéf ministerstva Roman Prymula. Oba to ale následně popřeli.