Babiš: Výstavba středočeského úseku D3 by mohla začít v roce 2024

Předsedu vlády Andreje Babiše (na snímku vlevo) 17. července 2019 v Jílovém u Prahy čekala asi stovka lidí s transparenty namířenými proti připravované středočeské variantě dálnice D3 a proti premiérovi. Křičeli "hanba" a pískali. Premiér spolu s ministry dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) přijel do jílovského muzea diskutovat se starosty o dálnici přes Posázaví. Na setkání novináři nemají přístup, po jednání je plánován briefing. ČTK/Khol Jan

Jílové (u Prahy) - Výstavba středočeského úseku dálnice D3 na jih Čech by měla začít v roce 2024, kdy bude zároveň zprovozněno dálniční spojení z Tábora do rakouského Lince. Po dnešním jednání se starosty dotčených obcí v muzeu v Jílovém u Prahy to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Na adresu odpůrců takzvané západní varianty D3 řekl, že o dálnici rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obce ale mohou počítat s tím, že se jejich připomínky budou prioritně řešit.

"Důležité je, že konečně máme nějakou trasu," uvedl Babiš. "Těžko můžeme vyhovět všem a důležité je, že je tady vůle, je tady už konkrétní projekt a samozřejmě musíme mít na to i peníze - a to tedy budeme mít," uvedl předseda vlády. Dálnice by se podle něj mohla vybudovat i pomocí soukromých peněz formou takzvaného PPP projektu.

Na premiéra, který do Jílového přijel spolu s ministry dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a životního prostředí Richardem Brabcem, na náměstí čekala asi stovka odpůrců. Křičeli "hanba" a pískali. Drželi transparenty s nápisy jako "Nezničte neporušenou přírodu betonem", "Stop projekt D3 v Posázaví" nebo "Soudruhu Babiši, vyvlastněte Čapí hnízdo pro obchvat Olbramovic". Po jednání pak někteří obcházeli muzeum a na Babiše, kterého viděli za zídkou, pokřikovali nadávky.

Zástupci spolku Alternativa středočeské D3 předali novinářům text výzvy pro premiéra, v níž se navrhuje zastavit přípravu projektu takzvané západní varianty D3 a zvýšit kapacitu silnice I/3. Vyčítají Babišovi upřednostňování podle nich předražené dálnice na úkor urychleného řešení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v regionu, zejména benešovské I/3 a návaznosti na Prahu. Uvádějí, že projekt D3 se zakládá na neaktuálních podkladech a jsou v něm rozpory. "Řešení stávajících dopravních problémů je možné mnohem dříve, levněji a snadněji s pomocí obchvatů obcí a důsledné modernizace silnice I/3 oproti stavbě komplikované dálnice. Ta může situaci ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu včetně zahraničních kamionů," řekl právník Alternativy Michal Bernard.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. O potřebě této komunikace se mluví tři desítky let. Středočeská část má měřit 60 kilometrů.